Marian Speriatu, primarul comunei Strejești: „Am rămas întodeauna lângă comunitate, iar din victoria mea vreau să fac victoria comunității noastre”

Pe 9 iunie, la Strejești, Marian Speriatu câștiga din partea Partidului Național Liberal, primăria din comună. O răsplată pentru perseverența de a crede că schimbarea nu este un curent trecător, ci rezultatul unei atitudini construită cu migală, răbdare și încredere în reușită. Victoria sa poate fi întrucâtva asemuită cu prima de acest gen obținută de Nicușor Dan la București. Cam tot atâtea încercări și în dreptul unuia, și în dreptul altuia. Cea a lui Speriatu, de la Strejești, are o conotație mai aparte. A fost obținută în fața unui primar care reușise succesiv să genereze un vot politic constant, orientat spre stânga, încât puțini credeau că se poate trece de la stânga la dreapta. Pentru prima oară în postura de primar, în fața reporterului de serviciu, Marian Speriatu, primarul de la Strejești, a acceptat să răspundă la un interviu ieșit din tipare, pe alocuri neconvențional.

Cum a fost victoria din 9 iunie?

Nu am crezut nicio clipă că nu va veni ziua când voi câștiga Primăria Strejești. Am rămas întodeauna lângă comunitate, iar din victoria mea vreau să fac victoria comunității noastre. Nu am câștigat împotriva cuiva anume, vreau să fac din ea un exemplu care să susțină că nimeni nu este de neînlocuit. Consider că Strejeștiul merită mai mult, iar asta este rezumatul proiectului meu pentru comună.

Știu că nu pot mulțumi pe toată lumea, dar dacă și cei pe care nu îi voi mulțumi vor înțelege că ceea ce vor, nu ține de competențele mele, înseamnă că am reușit să nu fac un compromis, iar atunci când faci unul, celelalte vin de la sine.

O majoritate liberală în Consiliul Local

Componența Consiliului Local are o greutate semnificativă din zona partidului din care fac și eu parte. Proiectele de hotărâre care vor fi inițiate, vor fi în litera legii și în spiritul interesului local. Nu vom fi un grup de represiune, ci doar reprezentanții celor nebăgați în seama până acum, și nu numai. O schimbare de generație, dar și de mentalitate.

De unde ați început activitatea?

Configurăm din mers raportul dintre autoritatea executivă locală și cetățean. Reușim asta cu pași siguri. Multă vreme, Primăria, aici, a fost o destinație exclusivă pentru un grup restrâns din jurul fostei administrații. Am început să dăm lacătele jos, iar dacă Căminul Cultural va fi modernizat și redeschis, e pentru că dimensiunea socială contează în exercitarea cu bună-credință a mandatului de primar.

V-au votat tinerii, mulți, ca niciodată…

Este o dovadă, acolo unde vine un candidat deschis, cei tineri, despre care se spune că nu se implică în politică, devin interesați de ce se întâmplă în localitatea lor. Construiesc o administrație interactivă, iar toate oportunitățile pentru generația tânără vor fi în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local. Avem nevoie de cultură, avem nevoie de educație pentru că lumina vine, întotdeauna când avem cunoaștere.

Găsisem undeva scris, și trebuie să îndreptăm asta „cel care greșește se supără, iar cel rănit trebuie să-și ceară scuze”. Vedeți câtă nevoie e de o revoluție a normalității, fie ea și în Primăria de la Strejești.

Ce ați promis și ce veți face?

O întrebare scurtă, dar eu vă voi răspunde ceva mai lung. Redimensionarea taxelor și impozitelor locale, eliminarea taxelor care nu se justifică, rețea de gaze naturale, o bursă a legumelor printr-un centru de colectare pentru noi și comunele limitrofe, ajutoare, fie ele și sociale, acolo unde este nevoie, curățenie, reînființarea echipei de fotbal, regândirea sistemului de iluminat public, parteneriat cu agenții economici locali, consultanță și sprijin pentru producătorii agricoli, organizarea și promovarea sărbătorilor legale…

Un proiect de maximă importanță puteți selecta?

E greu de fixat, în capul listei, unul dintre ele, dar dacă mă gândesc la securitate și la sănătate și mă gândesc la accidentele tragice petrecute în zonă, vreau să vă spun că urmează a se întreprinde demersurile pentru înființarea unei bariere de cale ferată în satul Strejeștii de Jos. Toate acestea înseamnă programul de dezvoltare pentru următorii patru ani.

E un impediment, în exercițiul funcției, faptul că dvs. sunteți de la PNL și puterea de decizie în Consiliul Județean este de la PSD?

Pentru unii poate fi o scuză lipsa de reprezentare pe același palier dintre un primar și președintele de Consiliu Județean. Cred în bune intenții până la proba contrarie, iar dacă lucrurile nu stau așa, există soluții pe care un primar le poate găsi. Gazele la Studina, spre exemplu, nu am fost aduse cu un camion de țeavă venit de la Consiliul Județean, ba chiar proiectul colegului liberal, de acolo, a adus beneficiu și în localități conduse de primari de la PSD.

Ce oportunități oferă, astăzi, comuna Strejești celor care caută să dea blocul pe o casă la curte?

Suntem la o distanță rezonabilă de Slatina și Drăgășani. Vom fi conectați național la drumul expres Găneasa-Râmnicu Vâlcea, un proiect inițiat atunci când Nicolae Ciucă era prim-ministru, care va scurta timpul de deplasare și va lărgi aria oportunităților. Mai mult, la noi există și generația tânără care muncește în comună și nu vrea să plece spre alte zone. Din acest puncte de vedere, Strejeștiul de astăzi, poate fi un ghid de bună practică pentru cei care caută soluții pentru relansarea satului românesc.

Omul politic Marian Speriatu…

Sunt primar ales pe listele celui mai important partid de dreapta din România, fac parte din familia liberală, iar ca primar voi face și voi arăta că se poate asta la Primăria Strejești, politica întregii comunități. Până acum, lucrurile nu au stat așa. Readuc normalitatea acolo unde îi este locul, iar asta se întâmplă pentru că respect, cu adevărat, tot ce înseamnă locuitor al comunei noastre, iar asta se vede deja, cred, pentru cei care fie m-au votat, fie nu, au venit până acum în contact cu administrația locală de când sunt eu primar.