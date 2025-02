„Echipa din care și eu fac parte e potrivită cu așteptările pe care le au oamenii de la noi din Radomirești” – interviu cu Nicușor Sîia, primarul comunei Radomirești

Radomireștiul, comuna din Olt situată la granița cu Teleormanul. O localitate unde puterea pământului de calitate, bine lucrat, dă forță unei comunități aflată aproape de Caracal, la o mai lungă distanță de Slatina, dar tentant pentru a face marea evadare spre drumul Bucureștiului, cel care străbate aproape pe diagonală comuna aflată astăzi în cel mai amplu proiect de dezvoltare edilitară.

În urmă cu ani, în 2012, candidatura lui Nicușor Sîia la funcția de primar era privită cu simpatie. Un om cu notorietate în zonă, întotdeauna deschis dialogului, propunea atunci, în anul 2012 deschiderea administrației locale spre interesul real al comunității. Confirmarea victoriei de la primul vot, obținut la începutul primului mandat, avea să devină repetiție în următoarele examene date în fața comunității natale. Știe măsura lucrului bine făcut, are de partea sa, cum spunea cu ceva vreme în urmă, dimensiunea necesității investiției locale, despre care spune că dacă faci ceva în localitate, trebuie să vezi acel lucru prima oară prin prisma beneficiarului, abia apoi prin ochiul primarului.

La început de 2025, un an care a venit cu patimile unui popor rătăcit între drumuri, sub semnul unor incertitudini, Nicușor Sîia, primarul de la Radomirești a acceptat dialogul care urmează, devenit un interviu pe care editorul îl consideră unul de colecție.

Domnule primar, am început un 2025 complicat. Cum trebuie să vedem ceea ce se întâmplă în țară și nu numai?

Nu mă faceți analist de politică externă, credeți că un primar dintr-o comună din Olt poate schimba ordinea lumii, iar din perspectiva politicii interne cred că cunoașteți atât de mulți parlamentari, politicieni de la centru care știu mai multe decât mine, că nu or vrea ei să spună tot, eu vreau sa vorbesc despre Radomirești. Și doar atât!

Critică însușită. Ce au însemnat alegerile locale din 2024?

Am venit în fața cetățenilor din cele patru sate Radomirești, Călinești, Crăciunei și Poiana ale comunei Radomirești cu rezultatele activității din ultimii patru ani. Nu am promis ceea ce nu se poate face, am spus doar că la Radomirești vom continua proiectele începute. Am câștigat, din nou, funcția de primar, iar dacă astăzi în Consiliul Local avem opt consilieri de la PSD și trei de la PNL, cred că e dovada că echipa din care și eu fac parte e potrivită cu așteptările pe care le au oamenii de la noi din Radomirești.

Până mai ieri în componența Consiliului Local erau 13 membrii, acum vorbiți de 11?

Conform datelor celor de la Statistică, luate din recensământul populației și din legea care stabilește ponderea consilierilor locali, așa am ajuns de la 13 la 11. Aici cred că e problema României de astăzi, nu la numărul de consilieri locali, ci prin scăderea populației, fie prin sporul natalității negativ, fie prin aglomerarea comunităților din și din jurul marilor orașe. Să nu credeți niciodată vreun primar sau candidat când promite că va crește numărul locuitorilor din localitatea sa. E altceva aici.

Ați majorat taxele locale pentru 2025?

Dacă aș fi putut, dar legea impune, nu aș fi luat în seamă nici indicele de inflație. Taxele locale sunt la fel, doar corelate cu acest indicator stabilit prin lege. Aici, la noi la Radomirești, oamenii își plătesc impozitele și taxele locale. E o mentalitate, în fața căreia îți scoți pălăria, a oamenilor mai în vârsta, care știu că la început de an trebuie să facă asta.

Mai există tradiție la Radomirești, se mai păstrează valorile satului?

Știți, perioadă idilică a satului a rămas undeva în urmă. Schimbările de gust și de port nu pot fi ținute pe loc, ele vin, rămân o parte din ele, altele se transformă. Aici, din partea noastră a administrației locale, continuăm să susținem pregătirile cu tinerii călușari ai satului și vrem să păstrăm, prin eforturile noastre, dansurile populare din partea asta a câmpiei române. De aici încolo rămâne să mai funcționeze și în conștiința fiecăruia un mecanism de respect și conservare a ceea ce a fost cândva.

E pace socială la Radomirești?

Dacă ar fi în toată țara cum e la noi, ar fi bine. Suntem o comunitate unde autoritatea instituției de culte, de învățământ, de siguranță și ordine publică formează un ansamblu dedicat interesului public. Avem și o comunitate economică implicată, pe lângă activitățile de bază, în ceea ce înseamnă, așa cum m-ați întrebat, pacea socială de la Radomirești.

Componenta socială în viața administrației de la Radomirești?

Știți, într-o comunitate normală nu trebuie să lași pe nimeni în urmă. Avem 20 de persoane care au nevoie și primesc ajutor social. Susținem din bugetul local aproape 70 de persoane din zona asistaților social. Costurile sunt pe măsură, ajung la aproape două miliarde de lei vechi pe lună, într-una mai mult, într-una mai puțin. Aici tot aștept acea lege prin care aceste persoane să fie susținute direct, prin fonduri alocate de la instituțiile județene care țin de Ministerul Muncii. Dar, până acolo pare că e mult. Mai vedeți pe cineva interesat de ceea ce înseamnă povara care s-a transmis de la nivel de centru pe primării?

Iluminatul public la Radomireți, vă mai permiteți?

E greu, e scump, dar trebuie. Am modernizat prin eficientizarea energetică 60 la sută din rețeaua de 48 de kilometri. Continuăm mai departe introducerea de lămpi cu led pentru a reduce factura, iar într-o bună zi vom fi gata.

E scumpă apa la Radomirești?

Nu că am avea apă să o dăm și la alții, dar prețul chiar îl putem împrumuta și altora. La noi în comună, prețul pentru metrul cub de apă costa 2,5 lei și facem eforturi, pe care nu vi le mai spun, să menținem rețeaua în administrare locală, să nu ajungă la CAO, unde știu că prețul e aproape 11 lei pe metrul cub. Pentru asta trebuie să înțelegem că servicul public costă, iar apă este astăzi un serviciu public.

E mai multă curățenie în comună de când faceți parte din serviciul de salubritate care lucrează integrat la nivelul județului Olt?

Este curățenie, dar întodeauna e loc de mai bine. Gunoiul menajer se ridică în fiecare săptămâna a lunii, iar în ultima săptămână din lună cel reciclabil. Că tot m-ați întrebat, fac aici un apel către cetățenii din Radomirești să vină să își facă declarația de impunere la gunoi în funcție de numărul de persoane, altfel, conform contractului, vor fi facturate trei persoane din oficiu, iar asta înseamnă costuri inutile acolo unde numărul de persoane este mai mic.

Care sunt cele mai importante investiții din perioada ultimilor patru ani?

Aici, răspunsul e mai complicat decât întrebarea dumneavoastră, unele sunt finalizate, altele sunt în curs de execuție, altele urmează să începă, nu le-aș structura sub forma unui tabel, doar v-aș spune câteva repere importante. După 40 de ani se construiește, din nou, la Radomirești, spațiul locativ de interes public. E vorba de un bloc de locuințe sociale, al cărui contract l-am semnat pe 23 decembrie 2024, care va cuprinde 12 spații locative. Intrăm, cât de curând, în procedurile specifice execuției. Avem aprobate proiecte privind creșterea eficienței energetice și a infrastucturii de iluminat public, realizarea unui platforme de gunoi de grajd, ambele aprobate. Urmează sursele de finanțare și nu ne oprim aici. Am reușit să dotăm școala din Radomirești prin fonduri europene, proiect realizat integral încă din vară, iar de prin 2023 am realizat o bază de date GIS necesară în această epocă a predigitalizării. Avem în reabilitare un Cămin Cultural, elaborarea PUG-ului și chiar un punct de reîncărcare vehicule electrice. Astăzi pare un moft, dar haideți să gândim spre viitor.

Dacă v-aș cere, așa, un raport de proiecte inițiate pe ultimii doi ani?

Vorbim de modernizare de drumuri locale, înființare de rețele noi de alimentare cu apă în satul Crăciunei, reabilitare Cămin Cultural în satul Călinești, reabilitare Cămin Cultural în Crăciunei, reabilitare și dotare Dispensar Medical, acolo unde funcționează două cabinete de medici de familie.

Pentru aceste proiecte ați spart vreo bancă, e vorba de bani mulți?

Doamne ferește de așa ceva! Băncile sunt făcute nu pentru a fi sparte. Am beneficiat de sprijin din partea Consiliului Județean, am primit la timp informația despre proiectele europene, iar, și la nivel central, există o comunitate administrativă în instituțiile guvernamentale care te primește deschis și te sprijină în ceea ce vrei să faci. Să credem că vom merge mai departe în aceeași notă de dezvoltare, iar ceea ce se întâmplă astăzi în plan politic intern, nu trebuie să afecteze dezvoltarea României rurale.

Se apropie primăvara, trebuie să vină ea și la Radomirești.

Da, într-adevăr, mai sunt câteva zile până la sfârșitul iernii din calendar, până atunci avem un ger, dar nu e cel de care crapă pietrele. Pe această cale, că tot vorbim de primăvară, profit de ocazie și vreau să le transmit doamnelor și domnișoarelor din Radomirești, multe primăveri frumoase de aici încolo. Sunt onorat de prezența acestora în familia lărgită care formează astăzi comuna Radomirești. Sănătate acestora, multe bucurii și toate, toate cele bune.