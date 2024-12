Echipa care a câștigat alegerile. PSD Olt!

Cele mai atipice alegeri parlamentare din istoria democrației din țară, dar și de la Olt, au devenit material statistic. Rezultatele arată că, undeva, în subconștientul colectiv s-a produs o decuplare de la nivelul politic consacrat.

Rândurile care urmează nu ating situația de la nivel național. Aici e treaba altora, mai deștepți, mai pricepuți. A celor ce fac studii, sondaje, marketing politic, cei care au ajuns astăzi de râsul lumii. Rămânem, acum de la 72 de ore de la verdictul urnelor, aici la Olt. Pentru o analiză subiectivă, asumată, într-o descriere a fotografiei momentului zero postelectoral.

În cea mai proastă conjunctură dată de greutatea pierderi alegerilor prezidențiale înainte de turul al II-lea, PSD Olt a intrat în alegeri cu greutatea dată de vulnerabilitatea venită cu o săptămână mai devreme. Cu un electorat propriu , văzut pe alocuri nemotivat, PSD Olt a avut în față curentul declarat suveranist, divizat între AUR, SOS, POT, dar și un PNL mai implicat în alegeri cum nu a fost niciodată la Olt, asemuit cu un PDL din 2008.

Nu a fost ușor dacă mai punem în balanța contextului dat de pierderea Primăriei Slatina în vara acestui an.

Cu un resort intern, greu de explicat dacă vezi un partid doar din afară, cu un sprijin venit din zona controlată, dar și din afara bazinului tradițional, în peisajul straniu al scrutinului de la aceste alegeri parlamentare, PSD a câștigat aceste alegeri la Olt.

Chiar dacă scorul nu este la nivelul votului politic din vară, chiar dacă Slatina părea pierdută, chiar dacă exista filonul pro-AUR, chiar dacă liberalii au consumat rezervele de muniție pentru un întreg an de război din Ucraina.

Aș zice miraculos, dar nu cred că a fost de inspirația divină, sau șansa jucătorului la loterie, ci mai de grabă de rezultatul unui proiect politic ce are o structură și o resursă construită în timp.

Critic, aș putea spune o victorie în genunchi, puțin peste 40% nu este nici 55%, nici 60% cât se vedea în urmă cu o lună, dar poate așa este mai mare victoria PSD de la Olt.

E puțin ca în fotbal, o finală câștigată cu scor de neprezentare nu va rămâne peste ani în memoria colectivă ca una câștigată la loviturile de departajare. Mai departe e doar statistică și baza a ceva din care încep proiectele viitoare. Pentru cei care vor să învețe lecția din 2024.