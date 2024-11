Marius Aliman: „Mă ambiționez să reușesc să îndrept orice, indiferent de efort, știu că va merita”

Marius Aliman, primarul ales al comunei Deveselu a intrat în exercițiul funcției după depunerea jurământului. A câștigat alegerile din 9 iunie pe fondul unei dorințe majoritare din partea comunității de a schimba modul cum Primăria servește interesul public.

O comună cunoscută pentru prezența pe teritoriul ei a scutului antirachetă are o seamă de probleme cărora, din mers, Marius Aliman trebuie să le răspundă și să identifice soluțiile pentru rezolvarea grabnică. Tânăr, ambițios, cumpătat, actualul primar de la Deveselu știe că pe lângă aliatul său principal, buna-credință, are și un adversar de temut, timpul. Oamenii vor repede și bine, în același timp. Dar lucrurile nu sunt blocate în perspectiva descrisă mai sus, dinamismul este astăzi o stare de fapt, la Deveselu. Vă oferim, în continuare, primul interviul din postura de primar al comunei Deveselu, oferit de Marius Aliman, întrebări despre problemele momentului, răspunsuri pe măsură.

Corespunde cu ce vă așteptați starea, de fapt, din Primăria Deveselu?

Indiferent de ce am găsit bun sau rău, nu mă plâng! Am știut de la bun început că nu va fi un început facil. Moștenirea, ca să spun plastic, este grea, dar nu vreau să acuz. Mă ambiționează să reușesc să îndrept orice. Indiferent de efort, știu că va merita!

Care sunt prioritățile sfârșitului de an?

Suntem în discuții abilitate pentru încheierea unui parteneriat, care să permită racordarea la sistemul inteligent de alimentare cu gaze, a gospodăriilor comunei pozitionate de-a lungul conductei principale care traversează localitatea, conductă aferentă proiectului de investiții „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Studina, Grădinile și Brastavățu, județul Olt”.

De asemenea, prioritate reprezintă realizarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare.

Avem ca obiectiv de final de an și efectuarea de reparații la nivelul covorului asfaltic din localitate. Vom organiza activități prilejuite cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. De asemenea, nu-i vom uita pe cei mici, elevi și preșcolari, pentru care pregătim surprize dulci și manifestări artistice, cu ocazia sosirii lui Moș Nicolae și a lui Moș Crăciun. Continuăm igienizarea localității, începută cu voluntarii inimoși, cu mult înainte de investirea mea în functia de Primar al localității.

Ce ați putut rezolva din problemele comunității de la preluarea mandatului până în prezent?

Am igienizat suprafețe importante ale celor două sate, Deveselu și Comanca. Vom continua și în Cartierul Aviatorilor.

Am reușit să remediem în procent de 100% defecțiunile sistemului de iluminat public, astfel că, în acest moment, iluminatul funcționează în parametrii de normalitate.

Am igienizat cele două Cimitire din satele Deveselu și Comanca și am reusit să identificăm o suprafață de teren în vecinătatea Cimitirului din satul Deveselu, putând astfel să rezolvăm problema de extindere a acestuia.

Am realizat demersurile necesare pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare a localității. Am reluat parteneriatul cu Facilitatea Americană, atât de implicată în trecut, în programele școlare.

Putem vorbi de o echipă în Primăria Deveselu?

Consider că da, pot vorbi deja despre o echipă în Primaria Deveselu, chiar dacă aceasta este în proces de formare. Scopul meu este ca echipa mea să înţeleagă că este esenţial să coopereze, să lucreze împreună şi să se sprijine reciproc, iar efortul nostru comun și organizarea eficiente, să ne ducă acolo unde ne dorim. Suntem aici, cu toții, pentru îndeplinirea unui obiectiv comun, acela de a dezvolta comuna Deveselu, de a lucra împreună în folosul cetățenilor care si-au lăsat problemele pe care nu le pot rezolva singuri, în grija noastră. În mod firesc, îmi doresc să înteleagă toți colegii mei, că sunt adeptul unui managementul proactiv, prin care să anticip și sa previn problemele potențiale înainte ca acestea să apară.

Care sunt proiectele pentru anul viitor?

Continuarea implementarii proiectului de racordare a populației la rețeaua inteligentă de gaze naturale, continuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare și asfaltarea a peste nouă kilometri de drum, sunt prioritățile anului viitor.

De asemenea, vom construi trei ansambluri de spații de joacă pentru copiii din satele Deveselu, Comanca si Cartierul Aviatorilor, precum și acordarea de recompense, burse elevilor merituoși.

Vom organiza atât Ziua comunei Deveselu, zi ce va fi aniversată în fiecare an de aici înainte, cât și activități prilejuite de aniversarea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, zilei lui Moș Nicolae și a lui Moș Crăciun.

Cu siguranță vor fi și alte activități sau proiecte pe care vom fi bucuroși să le implementăm.

Care sunt proiectele generale care pot fi îndeplinite în primul mandat?

Racordarea populației la rețeaua inteligentă de gaze naturale, realizarea unui sistem de alimentare cu apă și canalizare eficient, construirea unui Parc fotovoltaic, care să furnizeze energie regenerabilă pentru iluminatul public și institutiile publice (unitățile de învățământ, cămine culturale, sediul primăriei).

Ne-am propus să reducem birocrația, prin implementarea proiectului de Digitalizare a primăriei, scopul fiind acela de a răspunde cât mai concret nevoilor locuitorilor.

Realizarea unui sistem de supraveghere video a localității, este de asemenea un proiect urmărit a fi implementat în acest mandat.

Construirea unui Centru de îngrijire, în care părinții să-și poată lăsa copiii în grija unui personal specializat (educatori/profesori), până la reîntoarcerea acestora de la locul de muncă, precum și dezvoltarea unor servicii pentru îmbunătățirea calității vieții bunicilor nostri, cum ar fi un Club al vârstnicilor și dezvoltarea de programe educaționale în scoală și comunitate. Un proiect pe care-l doresc a fi realizat în acest prim mandat este acela de a construi locuințe pentru tineri. Îmi doresc, de asemenea, să amenajez „Valea Cișmelei” din satul Deveselu, ca spațiu de recreere pentru locuitori.

Din actele studiate până acum, a fost banul public o ispită pentru vechea administrație?

Nu mă pot pronunța în acest sens. Există autorități abilitate ale statului, care pot stabili acest lucru.

Cum decurge o zi din activitatea primarului Marius Aliman?

Sunt cu totul dedicat activităților ce presupun o administrație eficientă și în totalitate la dispozitia cetățenilor mei, așa încât lucrurile să decurgă normal. Sunt aici și acum, cum se spune.

Ați spun până acum cuiva nu se poate?

Nu, și îmi doresc să am puterea să nu spun niciodată nimanui, nu se poate! Excepție fac cu siguranță, solicitările care încalcă normele legale.

Ce așteptări aveți de la Consiliul Local?

Îmi doresc ca în cadrul Consiliului local să existe iniţiativă pentru lucruri pozitive, întrucât aceasta structură reprezintă interesele locuitorilor, ale comunei în general.

Îmi doresc și simt ca deja există o atmosfera colegială. Consider că am susținerea necesară soluţionării problemelor de interes local ale comunei și de rezolvare a intereselor legitime ale cetăţenilor.

Bătălia politică, odată încheiată, poate pune pe toată lumea la treabă în interesul comunității?

Cu certitudine, da! Politica mea nu este una distructivă, ci din contră, îmi doresc liniște și determinare pentru lucrul bine făcut. Cred că am demonstrat, în urma unei campanii nu tocmai corectă față de persoana mea, că sunt vertical și fără resentimente. Nu-mi doresc decât să uităm cu toții de cele rele și să ne concentrăm pe ce este de făcut pentru a ne dezvolta din toate punctele de vedere.

Vine iarna la Deveselu. Sunteți pregătit să faceți față?

Da, suntem pregătiți! Deszăpezirea o vom face cu personalul propriu și cu propriile utilaje. Suntem conștienți de faptul că nu trebuie să risipim banii. Deci, da….să vină iarna!

Ce mesaj la transmiteți locuitorilor din comună acum la început de mandat?

Sunt onorat să vă reprezint, mulțumindu-vă și cu acest prilej pentru că ați avut încredere în tinerețea mea și a echipei mele. Împreună putem reuşi să facem localitatea să devină cu adevărat ce ne-am propus prin mesajul adresat în campania electorală. Schimbarea vine de la fiecare din noi, abordând corect lucrurile și procedând la schimbarea mentalităţii. Îmi doresc un Deveselu exemplar!

Doresc, de asemenea, să-mi cer de pe acum scuze cetățenilor mei, pentru faptul că în viitor comuna Deveselu va deveni un șantier, însă numai așa ne putem dezvolta! Vă multumesc! Primarul dumneavoastră, Iulian-Marius ALIMAN.