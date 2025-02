Bârza este astăzi un loc unde merită să trăiești. Iar, dacă aici e și o contribuție a mea, consider că eu, Ion Anuța, ca primar al comunei Bârza, fac ceea ce trebuie! – Interviu cu Ion Anuța, primarul comunei Bârza

Starea de fapt care reflectă realitatea dintr-o țară trebuie să se raporteze strict la ceea ce înseamnă comunitatea locală, acolo unde gradul de satisfacție al oamenilor din areal pot defini traiectoria unei națiuni. Nu sunt de ajuns bulevardele din marile metropole, cluburile de noapte sau alte folii poleite menite să te atragă în a forma impresia despre un popor. Pornind de la premisa de mai sus, aflați în căutarea României reale, reporterul de serviciu, din februarie 2025, a ajuns la Bârza, aici unde radiografia momentului, cea făcută local, se opune fotografiei generale în care România pare scufundată în neputință și în mediocritate. Discuția, liber purtată cu primarul Ion Anuța devine, iată, interviul care urmează, unul, poate, diferit de uzanțele din manualele de jurnalism.

O întrebare poate nu la locul ei. Mai țineți minte ce ați găsit în urmă cu cinci ani la Bârza?

Nu vă răspund cu moștenirea primită ca un activ sau ca un pasiv, spun doar că am găsit aici un grad mare de așteptare. Oamenii știau că la alții se poate, nu prea departe de noi și voiau și acasă la ei. De aici a început construcția proiectelor de astăzi, cele realizate, cele în curs și cele care vor prinde contur de aici încolo.

Peste ani, iată, timpul trece nemilos. Cum e astăzi la Bârza?

O lista de obiective cred că poate fi făcută. Important este că, așa cum trebuie definită o comunitate sănătoasă, ea nu trebuie să lase pe nimeni în urmă. În 2021 am început să facem lumină din întunericul nopții prin extindere și reabilitare de iluminat public. Am trecut la asfaltări de străzi. Am demarat extinderea și reabilitarea rețelei de apă potabilă, amenajarea unui loc de joacă, achiziționarea unei vidanje, un sistem de supraveghere video. Începeam în 2021, pentru a continua mai departe în 2022, 2023 cu proiecte care țin de interesul comunității. Vorbesc, aici, de implementarea în şcoli a programului „Masă sănătoasă”, program prin care toţi elevii şcolilor noastre vor beneficia de o masă sănătoasă. Amenajare parcare şi împrejmuire gard primăria veche, comuna Bârza, judeţul Olt. Amenajare parcare şi platform betonată la stadionul cu gazon sintetic. Achiziţionare buldoexcavator. Reparaţii troiţă (capelă) cimitir Braneţ. Reaparaţii gard cimitir. Reparaţii alei pietonale cimitir. Achiziţie centrală termică primărie. Vorbeam de 2023, iată că punem și acest an în acord cu proiectele reușite într-o vreme când accesul la sursele de finanțare a fost o provocare. Vă dau câteva repede: Lucrări de reabilitare interioară şi exterioară la sediul Primăriei Bârza. Dotare cu mobilier birouri primărie. Realizare şanţuri betonate şi accese la proprietăţi pe Strada Principală (DJ 644) în satul Braneţ, comuna Bârza, judeţul Olt. Amplasare sisteme voltaice pe Şcoala „Pan M. Vizirescu”. Amplasare sisteme fotovoltaice pe Şcoala Bârza. Amplasare sisteme fotovoltaice pe Grădiniţa Bârza. Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA BÂRZA, JUDEŢUL OLT, pe străzile: Strada Moştenescu, Aleea Moştenescu, Strada Gengea, Aleea Liliacului, Strada Zanfireşti, Strada Liliacului, Strada Tronson-Teilor, Strada Tronson-Primăverii-3, Strada Tineretului şi Tronson 3, Strada Tronson Tineretului, Strada Tronson-Tineretului2, Strada Tronson –Principală, Strada Castanilor, Strada Tronson-Castanilor, Aleea Castanilor, Strada Tronson-Primăverii- 2, Strada Sibiului, Strada Tronson- Primăverii-1. Proiectare şi execuţie lucrări pentru Obiectivul „Modernizare drumuri de acces de interes local în comuna Bârza, judeţul Olt”, pe următoarele străzi: DC 155 (Strada Teilor + Strada Primăverii), Strada Sibiului Tronson I, Strada Sibiului Tronson II, Aleea I Sibiului, Aleea II Sibiului, Strada Tineretului Tronson I, Strada Tineretului Tronson II, Strada Tineretului Tronson III, Strada Tronson Principală. Dotarea cu mobilier, material didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru Şcoala Generală „Pan M Vizirescu”- Braneţ.

Așteptările de la 2025 în privința infrastructurii?

Așteptăm ca vremea să fie favorabilă pentru continuarea proiectului de modernizare de străzi și accese la proprietăți. În jur de 15 martie, dacă vremea ne permite, intrăm pe străzile Canton, Castanilor și Moștenescu. Un proiect integrat în care intra și modernizarea șanțurilor.

La nivelul județului are loc o ofensivă privind introducerea de gaze la gospodăriile populației…

Suntem într-un stadiu destul de avansat, la noi vorbim deja de lucruri concrete, iar licitația pentru implementarea acestui proiect are loc pe 15 iulie. Astăzi pot spune că într-un timp scurt la Bârza vom avea rețea publică de alimentare cu gaze.

Energia verde, o provocare pentru dumneavoastră?

Vorbim, aici, de un proiect ce trebuie să fie implementat anul acesta. Vom construi o centrală fotovoltaică în Bârza, cu o putere instalată de un mW, semnăm contractul în martie, iar prin această investiție vom asigura o autonomie energetică pentru a asigura necesarul de electricitate la iluminatul public, la Societatea de Apă și Canal. Avem o experiență reușită la școală, acolo unde, în mare parte din nevoia de resursă energetică este asigurată în acest fel. Cu banii economisiți avem multe de făcut în comună. Tot în zona de energie verde vom susține un proiect prin GAL de a pune panouri solare pe primărie cu un aport atras de 22 de mii de euro.

E scumpă apa la Bârza?

Astăzi, un metru cub de apă furnizat prin societatea proprie costă 5,5 lei, un preț real, pentru că, din această sumă, din septembrie am reușit să obținem și profit, funcționăm cu doi oameni, iar prin atragerea de surse de energie verde și acesta poate să scadă. Aș zice că furnizăm un serviciu la un preț accesibil, iar asta pentru că, la noi, pe plan local, știm să ne gospodărim cu respect față de banul cetățenilor.

E o problemă colectarea gunoiului?

Astăzi, colectarea nu este o problemă. Prețul este stabilit de cei de la ADI OLTECO. Noi, pe plan local, am reușit să înființăm o groapă autoritază de mediu pentru colectarea deșeurilor din construcții. E o povară ridicată de pe umerii cetățenilor prin această abordare din resurse proprii.

Vă temeți de reorganizarea administrativă, de ininemte disponibilizări din resursa umană proprie?

Aici lucrurile trebuie să înceapă și de jos în sus, nu mai trebuie să așteptăm să vină cineva cu decizii de la centru. Acolo unde este posibil, la primăria din Bârza, cine iese la pensie nu mai produce nevoia unei angajări inimente pe post. Prin această măsură, fără un impact agresiv asupra resursei umane, estimez pentru anul în curs o economie de 400 de mii de lei, iar, câte nu se pot face pe plan local cu acești bani.

Dacă ar fi să definiți Bârza de astăzi, cum o vedeți într-o scurtă descriere?

O localitate care oferă condițiile pe care oamenii le au în zona marilor aglomerări urbane. O casă la Bârza este astăzi, o investiție. Avem un drum expres, cu o cale facilă la el, care duce în 15 minute, fie la Slatina, fie la Craiova și o jumătate de oră la Pitești. Această interconectare, și toate investițiile de mai sus, eu spun că fac din Bârza astăzi, un loc unde merită să trăiești. Iar, dacă aici e și o contribuție a mea, consider că eu, Ion Anuța, ca primar al comunei Bârza, fac ceea ce trebuie.