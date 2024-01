Daniel-Cristian Dragomir, antreprenorul de 24 ani cu afaceri la Fondul de Investiții din Africa !

Succesul ”imposibil” de atins și greu de uitat al unui tânăr care a spart barierele societății-

Daniel-Cristian Dragomir este tânărul antreprenor care a decis să-și dea sieși încrederea că va activa în mediul afacerilor, în ciuda drumului sinuos care îi stătea în cale, a dezamăgirilor, descurajărilor, ezitărilor și, totodată, în ciuda oamenilor care nu l-au susținut. Astăzi, merge înainte spre împlinirea altor visuri imposibil de atins de unii investitori cu potențial financiar în piața businessului, fiind cunoscut pentru curajul său, riscurile pe care și le asumă, dar și pentru perspectivele sale de viitor. Când nimeni nu a crezut în el, a intervenit ambiția și a fost suficient, de aici și întreaga lui poveste de succes care inserează acumularea unei experiențe de viață, claritatea în gândire și viziunea practică.

La nici măcar un an de la înființarea firmei, multora li se pare ireal că acest tânăr căruia nu i s-a acordat atenție, a crescut, a evoluat și s-a dezvoltat surprinzător de rapid, ajungând ceea ce mulți nu au curajul nici să viseze. Întors acasă, în localitatea Drăgănești-Olt, face afaceri nu doar în județul Olt, ci și în străinătate, fiind recomandat de profesionalism, promptitudine și lucrări de calitate.

Cine este Daniel-Cristian Dragomir, ce face și unde va ajunge, în interviul care urmează:

Cristian, ca să ajungi un antreprenor de succes, ai nevoie de o rețetă secretă sau de una proprie? De unde ai pornit și cu ce resurse?

În primul rând, fără școală nu poți ajunge prea departe, chiar dacă practica este cea mai importantă. Am urmat două facultăți din cadrul Universității din Craiova: Facultatea de Inginerie Electrică și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, cu specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune. Însă, pentru a ajunge în punctul în care sunt astăzi, a fost nevoie să pornesc nu de la zero, ci de la minus unu, pentru că în viață este nevoie să trăiești printre oameni și cu ei, să începi să te familiarizezi cu greul, munca și să parcurgi fiecare treaptă pentru a ajunge acolo unde îți dorești. Nu am căutat liftul spre succes, motiv pentru care mi-am dorit să o iau de jos.

De aici începe povestea mea, când în timpul facultății, m-am angajat la un coleg cu rugămintea de a lucra, dar de pe postul cel mai mic, ca muncitor necalificat, deși aveam un curs de calificare de electrician fix pentru postul pe care îl voiam. În primă instanță, interesul meu era să progresez, apoi să trec prin fiecare ierarhie, să observ cum trebuie să te comporți cu angajații. Ulterior am avansat, am ajuns să lucrez cu documentele, să cunosc furnizorii, să lucrez la situațiile de lucrări și, totodată, să observ ce se află în spatele unei afaceri și cum se poate manageria, astfel încât firma să nu cunoască o eventuală insolvență.

Spune-mi, te rog, cine a stat în spatele tău atunci când ai vrut să îți deschizi propria afacere? Astăzi, toată lumea te știe drept Cristian, tânărul de 24 de ani care este administratorul firmei CCR Energy Sistems & Controls și gândește, de altfel, că ai o armată de oameni în spate.

Nu am avut susținere nici morală și nici financiară din partea familiei căreia i s-a părut normal să am un job stabil și voiau cu tărie să mă angajez ca funcționar public. Nu a crezut nimeni în mine și așteptau, practic, să revin cu picioarele pe pământ. Tot ceea ce am făcut, am făcut de unul sigur, fără să mă sfătuiesc cu cineva, au fost strict deciziile mele. În spatele businessului meu sunt atât de multe nopți nedormite, stres, gânduri și faptul că la 24 de ani înseamnă o nebunie să te înhami la un asemenea drum.

În momentul de față, am susținerea angajaților, cu care am și reușit și am ridicat firma la un nivel destul de bun, chiar dacă m-am confruntat cu problema forței de muncă pentru că nu există personal calificat.

Trecând prin atât de multe etape care te-au maturizat rapid, ai încuraja și alt tânăr să riște și să-și atingă țelul în maniera ta, ba chiar mai mult să-și deschidă o firmă cu același profil ca și al tău? În răspunsul tău, aș vrea să-mi spui și cum percepi acest posibil competitor.

Aș fi bucuros să încurajez, să ajut pe cineva, chiar să îi și ofer consiliere. În primul rând, l-aș sfătui să se angajeze pe piața muncii, indiferent de poziția socială a lui sau a familiei pentru a prinde experiență și a învăța să fie pregătit. Iar, referitor la profilul firmei, pe piața este foarte mult de muncă în domeniul în care activez, nici eu și nici alții nu putem să le facem pe toate. Mediul afacerilor în construcții te schimbă, te maturizează pentru că am reținut vorbele unui diriginte de șantier: șantierul nu dezgroapă, șantierul îngroapă.

Pentru succesul tău, ai avut nevoie de cărți de dezvoltare personală, de marketing sau fie de psihologie?

Spre surprinderea tuturor, nu am citit astfel de cărți. Tot ce am citit, au fost doar cărți tehnice, iar toate lucrurile pe care le dețin sunt din experiență. Munca cu oamenii, greutățile, m-au făcut să mă autodepășesc și să lucrez la mine continuu, în aceeași manieră în care am făcut-o pentru visul meu. Acesta sunt eu și am învățat să mă adaptez fiecărei circumstanțe și să mă mulez în funcție de cerința pieței în care activez.

Cristian, cu cine colaborezi și care sunt lucrările care te recomandă în momentul de față?

În momentul de față, colaborez cu One United Properties, cel mai activ dezvoltator de pe piață, cu care am semnat un contract de restaurare a monumentului istoric One Athénée, cunoscut ca fosta casă Braikoff. Totodată, mă ocup și de lucrările Institutului de Cercetări Nucleare, pe partea instalațiilor experimentale de topire a plumbului de la Mioveni. Firma este extinsă pe această activitate nu doar în țară, ci și în străinătate. Prin această firmă, sunt și importator de panouri fotovoltaice pentru că cererea pe piață este foarte mare și am decis să mă extind și pe această ramură.

Timpul tău este destul de prețios, presupun că mai sunt momente în care ai timp și pentru tine. Ce face Cristian atunci când nu este antreprenor?

Cristian muncește și în timpul liber, dar am un principiu destul de bine împământenit: Nihil sine Deo. Astfel că, în timpul liber, atunci când există, ajut oamenii din jurul meu cu tot ceea ce pot. Fac donații, sunt solidar din orice punct de vedere și, totodată, îmi petrec timpul cu familia și prietenii. Telefonul sună indiferent de oră și oriunde aș fi. Când ești antreprenor, timpul efectiv zboară pentru că ești prins cu diverse activități, iar problemele apar și atunci când deții controlul.

Cum te vezi tu, Daniel-Cristian Dragomir, peste 5 ani, având în vedere succesul tău care capătă proporții de la o zi la alta?

Peste 5 ani, sigur voi face alte afaceri și la alt nivel. Pot să menționez faptul că portofoliul meu actual conține contracte cu piața străină, ceea ce mă face să cred că nu voi renunța la acest aspect. De altfel, am lucrat pe securitatea băncilor Fis Banck Frankfurt cu o firmă din Anglia, și anume Smartte Itd, unde am efectuat sisteme de control-acces, având investiții cu firma menționată inclusiv în Africa la Fondul de Investiții unde sunt mine de aur. Viitoarele mele proiecte trebuie să le depășească pe cele actuale.

Camelia Marcu