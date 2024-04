VREȚI UN PRIMAR PENTRU DUMNEAVOASTRĂ? P.S.D. VI-L PROPUNE PE DOMNUL CRĂCIUNESCU IULIAN AUGUSTIN LA DOBROTEASA

Pentru alegerile locale din 9 iunie, în comuna Dobroteasa, candidează din partea PSD, profesorul Iulian Augustin Crăciunescu. Cu o bogată experiență în lucrul cu oamenii, acesta vine la Primărie pentru a continua proiectele începute, dar și pentru a realiza, în favoarea comunității altele noi. Alegerea sa în funcția de primar este o bună oportunitate pentru locuitori în a menține o administrație locală eficientă, dedicată și implicată în viața comunității. Pe 9 iunie, la Dobroteasa, se va produce în același timp schimbare și continuitate.

– Cine sunteți domnule Crăciunescu Iulian Augustin?

Sunt născut în 1980, 16 iulie, absolvent al Școlii Gimnaziale Dobroteasa, am plecat la liceu, la Slatina și Drăgășani, am urmat Facultatea de Horticultură, specializarea Biologie-Științe Agricole din cadrul Universității din Craiova, un master pe management și marketing în agricultură în București. Conversie pe Educație Fizică și Sport la Universitatea din Pitești. În prezent sunt profesor la Școala Gimnazială Vulturești și Dobroteasa. Cu o vechime în învățământ din 2003.

Sunt căsătorit, doi copii, locuiesc în Dobroteasa, locul atât de drag mie.

– Lăsați catedra pentru primărie?

Nu mă voi despărți niciodată de școală, este locul meu de suflet. Am muncit prea mult să ajung profesor. Dar, vine o vreme când nu poți spune „nu” unei provocări de interes public, așa cum este și școala. Cred că pot face lucruri bune, oameni mulțumiți și din postura de primar al comunei Dobroteasa. Am energie, pasiune și un exemplu de urmat.

– Ce vă motivează să candidați?

Cred că am forța, puterea și priceperea de a continua drumul dezvoltării localității noastre. Trebuie să aducem în comună toate elementele de infrastructură care se găsesc și în oraș, Vreau să fac din Dobroteasa un centrul zonal, un fel de capitală a nordului județului Olt. Vom avea un pol de dezvoltare, de pe urma căruia vom beneficia cu toții. Dobroteasa este un loc predestinat iar noi trebuie să acționăm în acest sens.

– Retragerea actualului primar v-a surprins?

Îl cunosc mai mult ca altcineva pe actualul primar. Îi știu zbaterile, îi cunoasc proiectele, am fost alături de el și înțeleg mai bine decât oricine epuizarea unuia care de multe ori a trecut viața personală pe locul doi în favoarea comunității. Însă, eu nu m-am supărat niciodată pentru asta…



– Sunteți pregătit să faceți față provocării de la Primărie?

Indirect, în decursul timpului, am văzut ce înseamnă să fii primar, să conduci. Timp de cinci ani am fost directorul Școlii Gimnaziale Vulturești, unde am debutat, și zic așa, în lucrul cu omul. Evident, la Primărie este altceva, dar dacă vii cu bune intenții, cu simț de răspundere, cu dorința de a face bine, nu ai cum să nu reușești. Vreau să facem, de fapt să fim mai departe, o echipă. Una în care să aibă loc fiecare cetățean de bună credință al comunei noastre!

– Candidați din partea PSD. Ce înseamnă asta?

Este cel mai mare partid din România, singurul pentru care omul nu este un număr pe o listă. Toate proiectele realizate până acum în comuna noastră sunt obiective realizate cu aportul PSD. Iată că un partid este alături de comunitatea noastră cum nu poate fi altcineva. Mă simt onorat că candidez din partea PSD… Nu voi dezamăgi, sunt sigur de asta pentru că proiectul meu este parte din proiectul PSD pentru Olt!

Suntem împreună pentru oameni!

– Cum vedeți competiția electorală?

Sunt un om crescut cu bun-simț și aceeași unitate de măsura cer din partea contracandidaților și a membrilor echipelor din care aceștia fac parte. Un dialog al ideilor este de fiecare dată binevenit. La final trebuie să câștige Dobroteasa.

– Ce le transmiteți locuitorilor comunei Dobroteasa?

Să conștientizeze importanța votului, șă îl exprime ca atare pe 9 iunie, să fie alături de proiectul meu și al echipei mele, unul dedicat exclusiv dezvoltării comunei noastre. Vom reuși împreună!

Lista de consilieri propusă de PSD pentru Dobroteasa:

1. Crăciunescu Iulian Augustin – Profesor

2. Dadu Alexandru – Lăcătuș mecanic

3. Stroe Valerică – Tehnician agricol

4. Preda Ovidiu – Lăcătuș mecanic

5. Fieroiu Marian – Inginer Management și Marketing

6. Ciucă Dumitru – Mecanic

7. Saizu Nicolae – Prelucrator prin așchiere

8. Joițescu Tiberiu-Dumitru – Horticultor

9. Gheorghe Tiberiu-Costin – Inginer Agronom

10. Barbu Nicolae – Vulcanizator

11. Enescu Florica-Maria – Frământator

12. Crăciunescu Ion – Licențiat în Științe Administrative

Platforma program a lui Iulian Augustin Crăciunescu pentru Dobroteasa:

– Înființarea rețelei de canalizare;

– Modernizarea, eficientizarea și extinderea iluminatului stradal;

– Modernizarea și reabilitarea străzilor rămase neasfaltate;

– Refacerea și reorganizarea bazei sportive a școlii prin construirea unui teren multisport cu gazon artificial și a unei săli de sport, cu scopul revitalizării și încurajării activităților sportive;

– Modernizarea târgului de săptămână Câmpu Mare prin amenajarea unei parcări moderne, extinderea iluminatului și dotarea cu camere de luat vederi;

– Promovarea culturii și a valorilor locale prin susținerea în continuare a Ansamblului Cultural ,,Junii Dobrotesei”;

– Extinderea și îmbunătățirea supravegherii video din comună;

– Construire sediu Primărie ;

– Încurajarea colaborării cu preoții parohi ai comunei în vederea depistării eventualelor nevoi ale persoanelor defavorizate;

– Sprijinirea cetățenilor din comună în realizarea problemelor cu care se confruntă;

– Alei pietonale și piste de bicicletă pe DN 67B;

– Introducerea gazelor naturale.

Realizările echipei PSD pentru comuna Dobroteasa:

– Centru Evidența Persoanelor;

– Subunitate de pompieri și stație de salvare;

– Unitate culturală;

– Modernizarea Școlii Gimnaziale;

– Asfaltarea a 16 km străzi comunale;

– Instalarea de camere de supraveghere în punctele strategice ale comunei;

– Construit pod la neci și 3 punți pietonale peste pârâul Cungrea;

– Alimentare cu apă în toată comuna;

– Construit grădiniță în satul Câmpu Mare;

– Întocmit cărți funciare prin cadastru sistematic în satele Batia, Câmpu Mare și Dobroteasa pe o suprafață de aproximativ 1600 ha agricol extravilan peste 3000 carți funciare.