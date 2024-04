„Sunt alegerea de AUR pentru Osica de Sus” – Interviu cu GHEORGHE MANICEA, viceprimarul comunei Osica de Sus!

LA ALEGERILE LOCALE DIN 9 IUNIE, LA OSICA DE SUS, SE POATE FACE ALEGEREA CORECTĂ! Între mediocritate şi competenţă. Între un om ancorat în sistem şi unul liber. Între fapte şi promisiuni neonorate. Opţiunea este a oamenilor locului. Cei chemaţi să îndrepte o stare anormală din administraţia locală. Votul aparţine oamenilor inteligenţi! Alegerea corectă este o stare de necesitate!

Cine sunteţi, domnule Gheorghe Manicea?

Sunt născut în 1970, locuiesc în Osica de Sus, zi de zi, în prezent, sunt viceprimarul comunei. Sunt implicat în viaţa comunităţii din 1992, atunci când am decis că prezenţa într-o structură de partid este lucru necesar dacă vrei să faci mai multe pentru comunitate. Am aici, familia, rude, prieteni şi tot ceea ce îmi este drag. Fac parte dintre acei oameni care-şi iubesc locurile natale, întotdeauna dispus să mă implic în ceea ce poate fi mai bine pentru mai mulţi. Astăzi, Osica de Sus trebuie să fie mai mult decât astăzi…

Totuşi, astăzi, Osica de Sus are câteva repere utilitare de necontestat!

Ştiu, cunosc şi am făcut în decursul timpului multe în această comună. Am ajuns prima oară în primărie în anul 2016, atunci am fost ales viceprimar dintr-o echipă extraordinară. Încrederea colegilor s-a văzut în investiţiile unde participarea mea nu poate fi contestată nici de către duşmani. M-am implicat în dezvoltarea infrastructurii, educaţiei, sportului, culturii.

Mai precis?

În domeniul infrastructurii, prima investiţie, 1 km de asfalt în satul Tomeni, în 2016, 8,4 km de reţea de canalizare în Medinţi, Vlăduleni, 5 km de şanţuri betonate cu podeţe, acolo unde exista asfalt; 1 km de reţea de canalizare pe patru străzi, Izvoarelor, Piscului, Cheleştinei, 1 Mai. 1,4 km de trotuar pe strada Republicii, proiect de asfaltare/modernizare străzi în Osica de Sus, Greci şi Ostrov. Proiectul a cuprins asfalt, şanţuri şi podeţe. Şi nu mă opresc aici. Vă aduc în atenţie proiectul de modernizare a infrastructurii rutiere în Osica de Sus şi Greci. Avem astăzi o sală de sport aproape de recepţia finală, o investiţie aşteptată de toţi tinerii din Osica. Nu a fost uşor, banii pentru aceste investiţii s-au făcut greu, dar când vrei şi îţi pasă, reuşeşti. Gheorghe Manicea vrea, ştie şi poate!

Închidem aici lista investiţiilor?

Nu! Mergem mai departe! Grădiniţa din Vlăduleni, cu trei grupe, este funcţională din 2018. Un proiect complex, asfalt, şanţuri, podeţe, şi trotuare pe strada Republicii, asfalt în Osica de Sus şi Tomeni. Lucruri pe care oamenii le folosesc, le văd şi se bucură de ele! Vă reamintesc, reţea de 6,5 km de canalizare în Ostrov şi Tomeni, investiţie realizată peste 70%. Mai regăsesc teren de sport multifuncţional în lucru.

Şi, mai am ceva de spus!

Zilele trecute a fost semnat contractul pentru grupul şcolar, fostul campus, proiectare şi execuţie! Zilele următoare va fi semnat contractul pentru scoaterea la licitaţie pentru gaze naturale în Osica de Sus, proiectare, execuţie, concesionare.

Multe investiţii, sunt acestea toate?

Nu, tocmai pentru că sunt multe, am omis iluminatul public din comună şi din târgul săptămânal, pentru siguranţa publică, am montat limitatoare de viteză şi peste 25 de camere de luat vederi, dar să nu uit de utilajele achiziţionate în 2016, care au însemnat tractor cu două remorci, vidanjă, cositoare resturi vegetale, buldoexcavator.

Sunteţi un om al sportului…

Uitasem, am reînfiinţat echipa de fotbal în 2016, echipă care, până în 2020, a fost între primele patru ale judeţului.

În domeniul cultural…

Nu pot să nu amintesc înfiinţarea Ansamblului „Plaiurile Olteţului”, care, până în 2020, avea peste 40 de copii. Astăzi, numărul lor este mai mic…

De ce, la drum, într-un alt proiect politic?

O decizie grea, chiar foarte grea, dar lucrurile, în echipa locală, pe care am lăsat-o în spate, nu au mers cum trebuiau să meargă! Vine o vreme când, urmat de oamenii de bună-credinţă, cu experienţă, cu simţ de răspundere, trebuie să o iei de la capăt. Pentru că Osica de Sus merită pe cei mai buni! Eu cred în oamenii buni, capabili şi nu voi dezamăgi niciodată, cum nu am făcut-o nici până acum!

Aveţi să-i reproşaţi ceva actualului primar?

Înainte să-i reproşez eu ceva, sunt mulţi oameni din Osica de Sus care îi reproşează modul cum înţelege să conducă localitatea, dar, dacă ar fi ştiut să fie un om de echipă, localitatea ar fi fost altfel astăzi!

Ce vreţi să faceţi ca primar în Osica de Sus?

Reluarea urgentă a investiţiei din târgul săptămânal, începută în 2020 şi care a fost întreruptă prin semnarea rezilierii contractului de actualul primar, cauzele rezilierii nu le spun acum! Continuarea procedurilor pentru finalizarea investiţiilor importante: grupul şcolar, alimentrea cu gaze a comunei, realizarea de şanţuri, modernizate acolo unde există asfalt, reabilitarea străzii A.I. Cuza cu şanţuri şi trotuare şi pe celelalte străzi, acolo unde se permite acest lucru! Deblocarea investiţiei Căminul Cultural din Greci, publicată pe lista sinteză a Companiei Naţionale de Investiţii!

Cine vă susţine?

Oamenii de bine, cei care ştiu că pot să fac şi să continui proiectele fără de care Osica astăzi ar fi o comună părăsită. Sunt susţinut de cei de bună-credinţă, de osicenii care vor să găsească la primărie deschidere, transparenţă şi servicii publice corecte pentru toată lumea! Ştiu că sunt mulţi cei care mă susţin şi ştiu că ştiu şi adversarii mei asta! Mă susţine şi buna mea credinţă în lucruri bine făcute!

Care este mesajul dumneavoastră pentru Osica de Sus?

Să participe la alegerile din 9 iunie. Să intre cu sufletul curat în cabina de vot, să aibă garanţia că votul este secret şi să aleagă dinamism, experienţă, corectitudine, deschidere şi omul care a arătat că ştie să facă. Astăzi, acela sunt eu, Gheorghe Manicea, întotdeauna lângă ce este Osica astăzi şi gata să meargă pe drumul spre mâine. Împreună pentru Osica de Sus!

