Interviu cu Marian Tudorică, primarul ales al orașului Drăgănești-Olt

Alegerile locale din 2024, suprapuse cu cele europarlamentare, au devenit istorie. Deja europarlamentarii noi aleși și-au intrat în exercițiul funcției. La nivelul aleșilor locali, undeva spre octombrie va fi confirmarea oficială pentru începerea mandatului. Acolo unde există continuitate lucrurile merg în același calapod, mai complicat unde are loc schimbarea de echipă. Însă, exercițiul democratic din iunie este o dovadă că funcționarea administrației locale are nevoie periodic de confirmarea prin vot. La peste o lună de la câștigarea alegerilor, primarul în funcție si, totodată, primarul ales al orașului Drăgănești-Olt, Marian Tudorică, a ales să vorbească despre cum a fost (în primul mandat), ce a fost (pe 9 iunie) și despre cum va fi (în următorul mandat). Un interviu detașat, fără nicio conotație electorală. Evident!

Domnule primar, ce îi transmiteți viitorului primar ales al orașului Drăgănești-Olt?

Înțeleg subtilitatea și sensul întrebării. Îi spun să rămână același, să nu se schimbe, să aibă puterea să continuie ce a început în primul proiect major de dezvoltare din Drăgănești-Olt, început după 1989. Cred că va rămâne la fel, omul implicat, capabil să se uite în ochii oricui, chiar și spre cei cărora uneori a trebuie să le spună „nu”. Am încredere că Drăgănești-Olt va evolua corect, cu problemele oamenilor cap de afiș, nu cu ce gândește cineva din administrația locală că este bine pentru oameni.

Cum a fost pe 9 iunie, ziua când ați fost reconfirmat pentru un nou mandat?

Cred că vă spuneam și dvs. prin martie, cred, că mă simt cu datoria împlinită, că am făcut tot ce a ținut de mine pentru comunitate, că în exercițiul funcției nu am făcut prioritare agende particulare în detrimentul celei publice. Spuneam atunci că sper ca oamenii să vadă asta. Și au văzut. Pe cale de consecință, votul din 9 iunie arată că suntem echipa cea mai potrivită pentru dezvoltarea orașului. Când unii făceau sondaje pe la Mărunței, pe la Stoicănești și spuneau că la Drăgănești-Olt, Măruș va pierde alegerile, nu mă opuneam celor care le știau pe toate. Mi-am văzut de treabă și am așteptat ziua votului. Am văzut o determinare din partea oamenilor, am văzut că în democrație învinge întotdeauna cel mai bun.

Au fost atacuri, conflicte, să le zicem politicos, ideologice, dar nu ați răspuns…

Nu poți să te apleci după fiecare piatră aruncată, nu poți să mergi în pădure și să spui că nu o vezi din cauza copacilor. Era o tensiune socială, iar eu cred că atunci când cel înțelept cedează, sau nu răspunde, mai bine zic, câștigul este pentru cei mulți. Cu oamenii de bune intenții dar care au gândit altceva, sunt dispus să ne așezăm la aceeași masă și să găsim soluții la nevoile comunității. Într-un fel, faptul că… pierdusem alegerile în unele sondaje de opinie, a fost bine. În echipa mea s-a făcut o curățenie naturală, iar fără ajutorul lor nu se putea face asta. Vorbim de o diferență de voturi care nu pune la îndoială legitimitatea viitorului meu mandat.

Zic unii și acum că sediul Primariei Drăgănești este aproape insalubru…

Da, aveți dreptate, nu am venit primar cu ținta vădită pentru a obține un confort imediat la birou. Scârțâie și acum structura treptelor din incinta Primăriei încât zgomotul produs ar putea fi fundalul unui film. Am obținut un proiect pentru terminarea clădirii destinată noului sediu, dar el (proiectul) nu a fost prioritatea mandatului meu. Altele au fost lucrurile care ardeau să fie puse în practică. Vreți să vi le reamintesc? Și nu sunt puține, sunt acele proiecte care au arătat că suntem responsabili cu adevărat de comunitatea noastră. Avem proiecte pentru care am fi cheltuit bugetul local în totalitate pentru următorii 80 de ani. Am atras fonduri europene, iar asta mă bucură cel mai mult. Vă dau câteva titluri:

I. Proiecte finantate din POR 2014-2020- AXA 3.1.A Cod apel: POR/292/3/1/Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public,îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari Componentă 1- POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1.

1. Cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale în orasul Draganesti – Olt, judetul Olt, SMIS 125688, valoarea proiectului 3.280.345,11 euro, perioada de implementare 01.09.2018-31.12.2023.

II. Proiecte finantate din POR 2014-2020- AXA 3.1.B: Componentă 1- Apel: POR/372/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

1. Imbunatăţirea eficienţei energetice, reducerea emisiilor de CO2 şi modernizarea Grădiniţei în Oraşul Draganeşti-Olt, Satul Comani, SMIS 127176, valoarea proiectului 506.616,86 euro, perioada de implementare 01.09.2018-31.12.2023.

2. Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Liceului Tehnologic in Orasul Draganeşti-Olt, SMIS 127177, valoarea proiectului 908.197,76 euro, perioada de implementare 01.09.2018-31.12.2023.

3. Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Scolii in Orasul Draganesti-Olt, Satul Comani, SMIS 127178, valoarea proiectului 701.165,16 euro, perioada de implementare 01.09.2018-31.12.2023.



III. Proiecte depuse pe POR 2014-2020- AXA 13.1: Componentă 1 – Apel : POR/381/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din Români

1. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Gradinita. Reabilitare si modernizare parc orasenesc Draganesti-Olt, SMIS 125827, valoarea proiectului 4.765.492,53 euro, perioada de implementare 01.07.2018-31.12.2023.

2. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 -centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 -biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – clubul elevilor. Reabilitaredrum public, SMIS 125853, valoarea proiectului 1.683.686,84 euro, perioada de implementare 25.07.2018-31.12.2023.

IV. Proiecte finantate din POR 2014-2020- Componentă 1- POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari,

1. MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC din orasul DRAGANESTIOLT, judetul Olt, valoarea proiectului 877.957,47 euro, perioada de implementare 01.07.2018-31.12.2023.

Proiecte depuse si aprobate PNRR

1. CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA CLADIRI REZIDENTIALE IN ORASUL DRAGANESTI-OLT, JUDETUL OLT-BLOCURILE: A, B, C, D, F, G, finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Valoarea totală a proiectului 19.827.690,44 lei

2. Parteneriat pentru realizarea proiectului “Transport public local cu mijloace ecologice în Orașul Drăgănești-Olt și Comuna Mărunței” finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), vor fi achizitionate 3 autobuze electrice si 6 statii de incarcare, Valoarea totală a proiectului 7.915.701,60 lei

3. Infrastructură pentru transportul verde – ITS la nivelul Orașului Drăgănești-Olt, finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), proiectul presupune achizitionarea sistemului e-ticketing pentru autobuzele electrice. Valoarea totală a proiectului 2.457.904,11 lei.

4. „RENOVAREA MODERATĂ, ÎN SCOPUL CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE, A CLĂDIRII PUBLICE CĂMIN ȘI CANTINĂ AFERENTE LICEULUI TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU, DIN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI OLT, JUDEȚUL OLT”, finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Valoarea totală a proiectului 6.053.463,88 lei

5. INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR (CAV) IN ORASUL DRAGANESTI-OLT, JUDETUL OLT, finantat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C3 – Managementul deșeurilor Investitia I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Apel depunere dosare de finanțare Sub-investiția I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, Valoarea totala a investitiei 3.830.914,00 lei

Proiecte depuse si aprobate Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”

1. „REABILITARE SI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUDEȚUL OLT(III)”-strazile Parcului, Paltinis, Dudesti, Stadion, Gradinari- cu finantare din Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”- Valoarea totală a obiectivului de investiții- 25.669.928,12 lei.

Proiecte depuse si aprobate Compania Nationala de Investitii

1. ”Continuare lucrări la sediul Primăriei Drăgănești-Olt” finantat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor” prin Compania Nationala de Investitii, Valoarea totala a investitiei 5.200.796, 90 lei.

Sunt doar o parte din ceea ce consider eu că reprezintă lucrurile bune din Drăgănești-Olt. Mai sunt investițiile locale, modernizarea rețelei de apă și canal, alte proiecte legate de infrastructura școlară și nu numai asta. Vizăm locuințe ANL la Drăgănești-Olt, proiectul este destul de avansat, și nu ne oprim aici. Orașul trebuie să devină un punct de reper în Olt. Astăzi, renovăm blocuri, modernizăm străzi, vom produce servicii publice de transport locale ecologice pentru că știm că de așa ceva este nevoie, iar asta mă face să cred că standardul de dezvoltare trebuie ridicat la înalte cote. Pe oameni nu-i poți convinge cu promisiuni goale, indiferent cât de prieteni iți sunt unii, la un moment dat, nu te mai vor.

Victoria dvs. este una și pentru Partidul Național Liberal de la Olt?

Din punct de vedere statistic lucrurile sunt întocmai. Apartenența mea la proiectul liberal este destul de veche. În timpul campaniei au încercat unii să spună că vreau să plec la un alt partid. Uitați-vă unde sunt astăzi și veți înțelege că speculațiile de acest gen nu le-au produs beneficii electorale.

Ce le spuneți la final oamenilor din Drăgănești-Olt?

Să aibă încredere în echipa de la Primărie și să înțeleagă că suntem, aici, exlusiv pentru a face orașul exact așa cum îl vor și îl merită.