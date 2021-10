Marius Iancu: Ţara nimănui! Sistemul medical, în colaps!

Într-o postare pe pagina de socializare, deputatul Marius Iancu critică modul în care guvernarea Cîţu a pregătit unităţile medicale pentru primirea pacienţilor în valul 4 al pandemiei.

„Sute de români mor zilnic, în spitalele din România pentru că Guvernul demis Cîțu nu a fost în stare să pregătească unitățile medicale pentru valul 4 și nici să accelereze campania de vaccinare.

0 soluții, 0 fonduri alocate pentru spitalele din județul Olt, de la Ministerul Sănătății care a fost condus de USR, adică de cei care vor acum să guverneze România și se prezintă ca «salvatori»…din nou!

De exemplul, Spitalul Județean de Urgență Slatina cheltuie lunar 500.000 lei pentru tratarea pacienților COVID-19, numărul lor fiind dublu față de anul trecut, în primele etape ale pandemiei, dar prin Programul Național i se aloca sub 200.000 lei.

Ca și anul trecut, singurele fonduri pe care Spitalul Județean de Urgență Slatina le-a primit pentru pacienții COVID-19 sunt cele de la Consiliul Județean Olt. Iar la nivel național, criza sanitară depășește orice imaginație! România ocupă locul 5, în lume, ca număr de decese, în ultima săptămână!

România este în primele 10 țări din lume ca număr de cazuri, de decese sau pacienți cu forme grave. Pe 12 octombrie s-a înregistrat cel mai mare număr de decese, de la începutul pandemiei, 442 de oameni, România ocupând locul 3, după SUA și Rusia!

În ultimele 7 zile, au murit 1200 de oameni!

România este pe penultimul loc la vaccinare, cu o rata de sub 30% din populație vaccinata cu schema completă. Un alt eșec al Guvernului Cîțu PNL și USR!

Închid spitalele publice, dar nu se gândesc la bolnavii cronici.

Statul nu folosește cele 159 de spitale private care sunt dispuse să pună la dispoziție infrastructura și personalul medical dacă serviciile le-ar fi decontate, pentru preluarea pacienților non-COVID, așa cum se întâmplă în Austria!

Și în timp ce am ajuns în situația Italiei de acum un an, demisul Cîțu ne aruncă praf în ochi, comunicate cu cifre mari menite să arate cât de bine finanțat e sistemul medical, chiar și în pandemie. În realitate, scapă cine are zile…”