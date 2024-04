Deputatul Adrian Chesnoiu, prezent la cea de-a VII – a ediție a FoodIntelForum

Deputatul PSD Adrian Chesnoiu, a participat la cea de-a VII – a ediție a FoodIntelForum, găzduită de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, alături de personalități de excepție în domeniul agrobusiness-lui, producției alimentare, producției de băuturi, retail și HoReCa – antreprenori, experți, cercetători științifici, consultanți, decidenți.

„Am acceptat cu bucurie invitația organizatorilor de a participa la cea de-a VII – a ediție a FoodIntelForum, găzduită de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Alături de personalități de excepție în domeniul agrobusiness-lui, producției alimentare, producției de băuturi, retail și HoReCa – antreprenori, experți, cercetători științifici, consultanți, decidenți – am prezentat unele aspecte ale lanțului scurt în industria alimentară – între tehnologie și tradiție. Dincolo de importanța temei, mărturisesc că este un subiect de analiză și intervenție politică care mă interesează de ani de zile. Lanțul scurt este un concept strategic care se poate traduce simplu prin scurtarea la maximum a ”drumului” produsului agroalimentar de la producător la consumator, eliminând cât mai mulți intermediari. De fiecare dată când am avut ocazia am intervenit și luat măsuri pentru a găsi soluții de scurtare a lanțului agroalimentar. Este important pentru fermierii români ca ei să își poată vinde produsele cât mai aproape de locul unde le produc și prin cât mai puțini intermediari. Beneficiul este nu numai pentru fermieri, ci și pentru consumatori. Vor avea pe masă produse proaspete și la un preț corect, știindu-se faptul că fiecare intermediar adaugă un procent la prețul final, mărind prețurile de multe ori artificial.

Ne așteaptă noi provocări în viitor, iar politica agricolă comună 2027-2034 bate la ușă! Trebuie să fim pregătiți și cred cu tărie că împreună vom găsi cele mai potrivite răspunsuri!”, este declarația deputatului.