S-au furat între ei. Osica de Sus vs. Șopârlița!

E vechi păcatul plagiatului, în România, la nivel de artă, reperul se numește Victor Ponta. L-a prins Emilia Șercan, înainte de el au mai fost alții, după el, fără număr.
La Olt, pe tema asta trebuie să vorbim în șoaptă. La Biblioteca Națională se lucrează de zor la o cercetare în domeniul respectiv privind un mare demnitar al statului. Pe plan local, vechi păcatul. Până în prânzul zilei de 2 iulie, înainte să plece doamna primar de la Șopârlița pe câmp, să vadă dacă e rost de intrat la recoltat, până să se aprindă grătarul pe care să sfârâie micii în curtea Primăriei Osica de Sus, două texte și două microbuze electrice au aceeași poveste pe pagina de Facebook la primăriile din Osica de Sus și Șopârlița. Textul e schimbat doar pe ici pe colo, punctele esențiale sunt aceleași. Și uite așa, până să aflăm numele viitorului prim-ministru desemnat de Nicușor Dan, nu știm unde a apărut inițial formatul cu laudațio despre microbuzele galbene, la Marijana Trepăduș sau la Cezar Filip, Radu Șurlan, președintele Republicii, nu are nicio vină, asta e sigur!