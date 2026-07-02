VIDEO. Ploile torențiale au provocat inundații în Olt. ISU a intervenit în șase localități, trei locuințe au fost afectate

Ploile abundente din noaptea trecută au pus în alertă pompierii olteni, care au intervenit în Slatina, Caracal, Piatra-Olt, Drăghiceni, Poboru și Colonești pentru evacuarea apei din gospodării și locuințe inundate. Cea mai dificilă intervenție a avut loc în Colonești, unde creșterea nivelului râului Vedița a afectat mai multe gospodării, mobilizând echipaje și autospeciale ale ISU timp de mai multe ore. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite zonele inundate și să respecte avertizările meteorologice emise în această perioadă.

„Pe parcursul serii trecute și al nopții (n.r. 1 iulie), în contextul avertizărilor meteorologice nowcasting de precipitațiile însemnate cantitativ, echipajele ISU Olt au intervenit pentru evacuarea apei din gospodării în localitățile Slatina, Caracal, Piatra-Olt, Drăghiceni, Poboru și Colonești. În localitățile Piatra-Olt și Colonești au fost afectate trei locuințe, iar în municipiul Caracal a fost inundat un beci. Misiunea care a necesitat o alocare importată de resurse a fost în localitatea Colonești, ca urmare a creșterii debitul și nivelului râului Vedița. La locul evenimentului au acționat echipaje din cadrul Stației Scornicești și Detașamentului, cu motopompe și autospeciale de stingere prevăzute cu accesorii pentru evacuarea apei. În urma evenimentului au fost afectate trei gospodării (2 locuințe și 5 anexe gospodărești), misiunea fiind finalizată în jurul orei 10.30”, transmit reprezentanții ISU Olt.



Recomandări pentru cetățeni:

– urmăriți avertizările și informările transmise de autorități;

– evitați deplasările în zonele afectate de inundații și nu traversați cursuri de apă sau drumuri acoperite de apă;

– dacă vă aflați în pericol, apelați numărul unic 112.