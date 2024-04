Proiectul PSD Olt pentru viitor. Liste depuse la Biroul Electoral

Miercuri, 24 aprilie 2024, PSD Olt a depus listele pentru candidaturile la Consiliul Județean Olt. Președintele Marius Oprescu, însoțit de viitori consilieri județeni, de parlamentari PSD Olt, a oficializat candidaturile echipei de la Olt. Evenimentul, unul procedural, are o semnificație aparte pentru social-democrații olteni. Este confirmarea unei activități politice, dar reprezintă și parte din proiectul PSD Olt pentru viitorul județului. Validarea candidaturilor este un prim pas în procedura specifică legislației electorale, dar are și o componentă specifică unui partid aflat în prim planul vieții publice de la Olt neîntrerupt. Vă prezentăm declarația de presă a președintelui PSD Olt, Marius Oprescu:

„Cu gânduri la un nou mandat și la un alt fel de a face politică așa cum spune și sloganul cu care am început acest nou mandat, „Uniți pentru viitor”, e și sloganul politic cu care mi-am început mandatul de președinte al organizației județene PSD Olt. Iată, astăzi plecăm la drum cu o echipă formată din profesioniști, din tineri, femei, bărbați, oameni din toate domeniile de activitate, doctori, ingineri, experți în fonduri europene, experți în comunicare, reprezentanți ai sindicatelor, tineri entuziaști, și cu toții cred că am format una dintre cele mai frumoase și mai puternice echipe politice din țară.

Sper că, și cred, de fapt, cu tărie că această echipă va fi aproape de cetățeni și va reuși să își ducă la capăt aceste proiecte care, cu siguranță vor deveni realitate și vor fi implementate în administrația publică Olt. În legătura cu lista, pot spune că e o listă echilibrată, încercăm să acoperim toate zonele județului Olt. Așa cum am spus și mai devreme, încercăm să acoperim și toate domeniile de activitate. N-aș putea spune că sunt surprinse pe listă, probabil marea majoritate a oamenilor se așteptau ca fiecare organizație să fie reprezentantă într-un fel sau altul sau fiecare zonă măcar să fie reprezentată.”

1. Oprescu Marius – Economist

2. Delureanu Virgil – Economist

3. Ivan Cătălin Ionuț – Economist

4. Matei Mariana – Profesor

5. Pîrvu Valentin Ionuț – Inginer

6. Vîrban Titu – Profesor

7. Vlad Iulia Daniela – Profesor

8. Postelnicu Dorin – Teodor – Medic

9. Neacșu Petre Silviu – Profesor

10. Voicu Ion – Jurist

11. Vitan Nicolae – Avocat

12. Vasile Mirela – Licențiat în Relații Internaționale și Studii Europene

13. Nicolescu Gabriel Florin – Economist

14. Prună Toma – Profesor

15. Butnariu Cristian – Jurist

16. Marinescu Emil Vergilius – Inginer

17. Popescu Constantin – Asistent manager

18. Tobescu Ionuț Mădălin – Tehnician agricultură

19. Gheorghe Ionel Cristian – Laminorist

20. Jilavu Crina Elena – Specialist comunicare publică

21. Alexe Ciprian – Florentin – Inginer

22. Șofaru George – Inginer

23. Fluture Ionuț Gabriel – Licențiat în Geografie

24. Stanca Răzvan Ionel – Licențiat în fiziochinetoterapie

25. Bălcescu Anca Mihaela – Jurist

26. Hău Ilie – Cadru militar

27. Giurea Cătălin Petrișor – Licențiat în Arte plastice

28. Andrei Traian – Inginer

29. Bujgoi Gheorghe – Asistent universitar

30. Marcu Leanca Mariana – Medic

31. Bățăgui Costel Răzvan – Profesor

32. Catrina Magdalena Iuliana – Licențiat în economie

33. Dobre Violeta – Profesor învățământ preșcolar

34. Zăvoeanu Valentin Marius – Medic dentist

35. Badea Vanina Elena – Profesor – asistent social

36. Gheorghe Mihai – Jurist

37. Gughea Ionuț Gabriel – Inginer

38. Oprea Daria Mihaela -Inginer

39. Ioșca Mădălin Florentin – Inginer

40. Niculcea Valentin Florin -Tehnician în administrație publică