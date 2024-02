Vasile-Viorel Gelatu, Branch Managerul Prohuman cu rezultate pe piața de Resurse Umane din Oltenia!

-Zona Olteniei manageriată de unul dintre cei mai tineri Branch Manageri al cărui succes profesional continuă cu noi provocări-

Vasile-Viorel Gelatu este Branch Manager pentru una dintre primele companii de HR din România care a ajuns în top 3 cele mai mari companii de resurse umane din România în zona de sud a țării unde concurența este foarte mare.

Drumul pe care l-a parcurs acest Branch Manager a fost unul cu suișuri și coborâșuri, asemănător zonei de munte unde s-a născut, a crescut și și-a urmat o parte din studii. Văzut din vărful munților părea prea mic pentru o funcție așa mare, dar ambiția și lupta continuă pentru autodepășire l-au făcut pe Vasile-Viorel Gelatu să privească el însuși din semeția Carpaților Meridionali propriul roman de formare.

Pentru a avea un palmares cu o vizibilitate asupra aspectelor din zona de activitate a HR, Vasile-Viorel Gelatu a fost nevoit, mai întâi de toate, să se cunoască pe sine, iar mai apoi pe ceilalți care îl contactează pentru serviciile companiei sau îi calcă pragul pentru o strângere de mână. Astfel, acest tânăr de succes ne descoperă în interviul de astăzi povestea sa de viață și cum a ajuns să devină directorul unei asemenea companii.

– Turistul care ajunge astăzi în zona gorjului, îl caută pe Constantin Brâncuși, iar eu, astăzi, te întrebunde s-a născut Vasile-Viorel Gelatu? Cum te-ai rupt de lumea pitorească și cum ai ajuns să deții o funcție așa de mare?

– De loc sunt din Gorj, mai exact Peștișani, comuna natală a lui Constantin Brâncuși. Fac parte din oamenii care au fost crescuți și educați la țară, inclusiv liceul l-am absolvit în comuna mea natală. De mic am avut dorința de a mă dezvolta și de a avea o carieră de care să fiu mândru. După absolvirea liceului, am decis să mă mut în Timișoara unde am studiat Jurnalismul în cadrul Universității de Vest și după licență, am finalizat un masterat în cadrul aceleiași instituții. În Timișoara am locuit timp de 8 ani, a fost o perioadă care m-a definit ca om, în care viziunea mea despre viață a devenit cu totul alta. Încă din facultate am fost implicat în mișcarea studențească unde am învățat bazele HR-ului. Recomand tuturor tinerilor să facă voluntariat, să se implice în comunitatea din care fac parte pentru că reprezintă primul pas în dezvoltarea lor profesională. Mi-am început cariera în HR în anul 2017 și am trecut pas cu pas prin toate etapele de dezvoltare. Am învățat mereu din fiecare experiență profesională și de la fiecare persoana cu care am lucrat. În 2021, am decis să fac o schimbare în viața mea personală și profesională și am acceptat provocarea de a mă alătura Prohuman care atunci își deschidea filiala din Craiova. După aproape 3 ani, am reușit să devenim un nume respectat în regiune, din punct de vedere profesional și uman.

– Astăzi, cine este Vasile-Viorel Gelatu, după atât de mult drum parcurs între două județe unde zonele geografice vin cu o altă încărcătură socială?

– Vasile-Viorel Gelatu este un tânăr de 28 de ani, în prezent Branch Manager al filialei Prohuman APT din Craiova, care coordonează activitatea acestei sucursale în județele din Oltenia (Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți). Prohuman APT a luat ființă în 1994 ca inițiativă locală, sub denumirea de APT Resources & Services, fiind una dintre primele companii de HR din România, iar în prezent este în top 3 cele mai mari companii de resurse umane din România, conform anuarului Ziarului Financiar, Cei mai mari jucători din Economie.Ca o confirmare a performanțelor avute, din vara anului 2017, compania a devenit parte a grupului Prohuman, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de resurse umane din zona Balcanică. Am primit această poziție ca urmare a experienței mele profesionale, dar si a implicăriiși dorinței mele de a dezvolta business-ul local.

– Având în vedere toate reușitele din acest plan și nu numai, îmi poți spune, te rog, pe înțelesul tuturor, ce este o agenție de recrutare?

– O agenție de recrutare reprezintă o companie care se ocupă de procesul de recrutare și de angajare pentru firme care nu doresc să acopere exclusiv intern această nevoie. Oferă suport pentru angajatori, atunci când au nevoie să își mărească echipa prin identificarea celor mai potrivițicandidați. Tipurile de servicii sunt diversificate în funcție de nevoia fiecărei companii în parte.Practic noi suntem liantul între candidați/viitori angajați și angajatori. Oferim o paletă largă de servicii de Recrutare, Muncă temporară, Salarizare, Outsorcing și Relocare. În momentul de față, Prohuman are acoperire la nivel național cu sedii fizice în București, Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Cluj, Iași, Ploiești, Pitești și, bineînțeles, în Craiova. Privind în oglinda, pentru candidați suntem agenția care le poate găsi locuri de muncă în funcție de profilele și experiența lor. Un aspect extrem de important de menționat pentru oamenii interesați să își găsească un job prin intermediul nostru este că nu le percepem niciun fel de taxă. Îi încurajăm pe toți cei care sunt în căutarea unui loc de muncă să ne contacteze și vom face tot posibilul sa le oferim soluția potrivită.

– Ce planuri de viitor ai pentru următoarea perioadă, comparând de altfel piața HR care este într-o continuă schimbare?

– În industria de HR niciun an nu seamănă cu altul, mereu trebuie să ne adaptăm și să găsim soluții din mers pentru diferitele situații care apar, așa cum a fost de exemplu pandemia. A fost nevoie de o adaptare rapidă și de soluții eficiente. În prezent sunt focusat pe dezvoltarea de business în Oltenia și sunt convins că prin calitatea pe care o oferim, flexibilitatea, atenția la detalii și mai ales profesionalism, partenerii noștri, atât angajatorii, cât și angajații vor fi mulțumiți. În paralel cu dezvoltarea de business, la fel de importantă este dezvoltare echipei mele. Pe lângă partea aceasta de dezvoltare profesională, îmi doresc să ajut cât mai multe persoane să își găsească locuri de muncă potrivite și implicit să le fiu aproape în dezvoltarea carierei lor.

– Care este cea mai mare provocare de care te lovești cel mai des?

– În domeniul meu de activitate provocările sunt zilnice, mereu trebuie sa dai ce ai mai bun din tine. Cu siguranță pentru mine momentul când am început să coordonez o echipă a fost cea mai mare provocare, de care spun eu, că am trecut cu brio din prisma rezultatelor obținute. În compania din care fac parte cea mai de preț resursă sunt oamenii. Consider că suportul pe care îl primim este tot ce avem nevoie pentru a avea succes.

– Ce recomandare ai pentru tinerii care își doresc o carieră, indiferent de specializarea pe care o aleg?

– Eu le spun mereu oamenilor cu care interacționez să nu renunțe niciodată și să muncească pentru a deveni mai buni. Consider ca poți evolua indiferent de mediul social din care provii și cu efort să ai o carieră de care să fii mândru. Tinerilor le spun că acum au toate resursele necesare să reușească în viață, să studieze, să citească, să fie ca un burete care absoarbe informația din jurul lor și astfel o să reușească în viață. Reușești să depășești obstacole mari atunci când îți setezi scopuri și mai mari. Am un mesaj pe care l-am preluat de la colegii mei și îl folosesc cât de des pot: dacă nu sunteți încă convinși, veniți să ne cunoașteți să vedeți de ce suntem cea mai buna echipă pentru voi

Camelia Marcu