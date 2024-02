Sfârșit de săptămână încărcat pentru polițiștii olteni. În cadrul acțiunilor, aceștia au aplicat peste 300 de sancțiuni și au reținut 70 de permise de conducere

Sfârșit de săptămână încărcat pentru polițiștii olteni. În cadrul acțiunilor, aceștia au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 130.000 de lei și au reținut 70 de permise de conducere. În cadrul acțiunilor, sâmbătă, 3 februarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au oprit pentru control, pe strada Cpt. Aldescu, din municipiul Slatina, un autoturism condus de un bărbat de 53 de ani, din localitate. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul avea permisul de conducere anulat. În cursul aceleiași zile, polițiștii Poliției municipiului Slatina au oprit pentru control, pe Drumul Județean 546, în comuna Teslui, un autoturism condus de un bărbat de 53 de ani, din municipiul Slatina. Întrucât șoferul emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 8 Perieți au oprit pentru control, pe Drumul Județean 653, în comuna Perieți, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din comuna Schitu. Întrucât șoferul emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe seară, în jurul orei 22:20, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 6 Găneasa au oprit pentru control, pe Drumul Județean 677, în comuna Pleșoiu, un autoturism condus de un bărbat de 60 de ani, din localitate. Întrucât șoferul emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Toți șoferii s-au ales cu dosare penale.



„În ultimele 48 de ore, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la peste 120 de solicitări, dintre acestea 84 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate au fost aplicate 337 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 130.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 70 de permise de conducere, dintre acestea 62 au fost reținute pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 2 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar 6 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost reținute 7 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 8 infracțiuni la regimul rutier. În cadrul activităților, la data de 3 februarie a.c., în jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au oprit pentru control, pe strada Cpt. Aldescu, din municipiul Slatina, un autoturism condus de un bărbat de 53 de ani, din localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au constatat faptul că bărbatul avea permisul de conducere anulat. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Ulterior, în cursul aceleiași zile, în jurul orei 12:15, polițiștii Poliției municipiului Slatina au oprit pentru control, pe Drumul Județean 546, în comuna Teslui, un autoturism condus de un bărbat de 53 de ani, din municipiul Slatina. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Slatina în vederea prelevării mostrelor biologice, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. De asemenea, în jurul orei 17:35, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 8 Perieți au oprit pentru control, pe Drumul Județean 653, în comuna Perieți, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din comuna Schitu. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Slatina, însă acesta a refuzat prelevarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Ulterior, în jurul orei 22:20, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 6 Găneasa au oprit pentru control, pe Drumul Județean 677, în comuna Pleșoiu, un autoturism condus de un bărbat de 60 de ani, din localitate. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Slatina în vederea prelevării mostrelor biologice, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, a transmis IPJ Olt.