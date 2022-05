Prietenii prietenilor lui Hristos…

Dragii mei,

Dacă vă uitați pe lista participanților de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din 325, Sinod întrunit sub purtarea de grijă a Împăratului Constantin cel Mare veți găsi mulți dintre cei trecuți ca sfinți în calendarul nostru : Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Spiridon al Trimitundei, Sfântul Atanasie, Sfântul Alexandru al Alexandriei, etc.

Din Sfânta Scriptură noi știm că fiind în viață, sfinții au fost socotiți prietenii lui Dumnezeu, după mărturia Mântuitorului, care a zis către sfinții Săi ucenici: Voi sunteți prietenii Mei (Ioan XV, 14). În alt loc al Sfintei Scripturi ni se arată că sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu: A crezut Avraam lui Dumnezeu și i s-a socotit lui spre dreptate și prietenul lui Dumnezeu s-a chemat (Iacob II, 23; Facere XV, 6).

Astfel, Împăratul Constantin, ajuns și el sfânt împreună cu mama sa mai târziu, a fost prieten cu unii dintre prietenii lui Hristos, deci, el însuși prieten al lui Dumnezeu!

Acum, din câte văd, în Biserică fiecare v-ați asezat lângă un astfel de prieten și împreună v-ați rugat astăzi la Sfânta Liturghie. Unele femei l-au ales ca prieten pe Sfântul Arhanghel Mihail, cel care conduce oștile lui Dumnezeu și este mereu îmbrăcat în armură gata să apere Adevărul. Altele, mai bătrâne v-ați așezat sub oblăduirea Sfântului Arhanghel Gavriil, cel blând care aduce veștile bune. Unii îl aveți prieten de Liturghie pe Sfântul Stelian, cei din strană pe Sfântul Gheorghe și văd, astăzi, mulți sunteți sub icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena.

De ce i-ați ales astăzi pe acești prieteni ai lui Hristos ? Simplu … separat, împărăteasa Elena ne învață cât de greu era și este să rămâi mamă al unui copil care era Împărat al Bizanțului, Împărat cu titlu de August și stăpân pe un teritoriu de neimaginat astăzi. Împăratul Constantin ”soarele” Bizanțului, fondatorul Constantinopolului și responsabil de soarta Imperiului Roman de Răsărit ne învață că nu poți să ”stăpânești” fără Dumnezeu și că pentru o bună înțelegere într-un stat ai nevoie de un tandem între Biserică și conducerea lumească. Împreună însă , acești sfinți și prieteni ai lui Hristos și prieteni ai sfinților de la Sinodul I sunt cei care mai presus de orice , prin edictul de la Milano dau libertate creștinismului. Sunt cei care caută obiectele cele mai de preț pentru lumea creștină, Crucea Mântuitorului, piroanele, coroana de spini, etc. Sunt cei care ridică Biserici și mai ales fac din creștinism religie de stat.

Acestea sunt motivele pentru care noi astăzi suntem chemați să fim prieteni cu prietenii lui Hristos.

Dar, dumneavoastră mai aveți un motiv în plus. Astăzi aveți hramul acestei Biserici, care nu este orice Biserică este chiar cea mai mare din Județul Olt. Biserica dumneavoastră, construită în 20 de ani ( 1904 – 1924) de către boierul Constantin Colibășanu după modelul unei Biserici din Biaritz din Franța cu meșteri din Italia are ocrotitori chiar pe cei doi sfinți despre care am vorbit astăzi.

Dacă vă întrebați de ce este atât de important hramul unui locaș de cult v-aș întreba și eu pe dumneavoastră dacă îmi puteți spune de ce vă serbați ziua de naștere sau ziua numelui ? Pentru că sunteți bucuroși că a îngăduit Dumnezeu să ajungeți la o anumită vârstă și să aveți alături prietenii din viața dumneavoastră. Astfel hramul este o prăznuire a Bisericii din localitatea dumneavoastră și implicit a Sfinților sau a unei sărbători. Dacă mergem pe logica de la începutul cuvântului meu și dumneavoastră ați venit astăzi să fiți alături de prietenii ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” rezultă că sunteți prieteni cu Hristos prin afirmația : ”Prieteni cu prietenii lui Dumnezeu”

Bucurați-vă astăzi, stați la masă ca între prieteni și mulțumiți lui Dumnezeu pentru darurile Sale cele bogate și mai ales veniți în aceast locaș să îi cereți să ne dea bucuria ca și anul viitor să fim cu toții împreună la o altă mare astfel de bucurie.

Amin!

Predică ținută în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena

Comuna Văleni

Județul Olt

21 mai 2022