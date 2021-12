Distrigaz Sud Rețele, stat în stat? Două scări de bloc, din Balş, fără gaze

Două scări aparţinând blocului T1, din Balş, au rămas fără gaze, în urma unui scurt-circuit petrecut lângă ţeava de gaze. Astfel, încă din 9 decembrie, familiile care locuiesc pe aceste scări, au stat în frig. Furnizorul de gaze recomandă ca verificările să fie efectuate de o firmă privată, însă solicită banii în avans. Problema e că plata nu poate fi ecfectuată, pentru că sunt pensionari cu pensii mici, dar şi persoane care nu locuiesc în apartamente, fiind plecate. Situaţia este tragică şi ca formă, şi ca fond, în anul de graţie 2021. Factorul de umanitate nu apare deloc în această ecuaţie înspre consumatorii serviciului.

„Recomandarea furnizorului de gaze este ca toți locatarii să contacteze o firmă privată pentru a li se face verificări pe scările blocului și în apartamente, contra sumei de 200 lei de apartament, respectiv 600 lei pentru cei fără repartitoare. Firma contactată de președintele asociației de proprietari solicită toți banii în avans. Lucru imposibil de realizat curând, având în vedere că o parte sunt plecați în străinătate, iar cei mai mulți sunt pensionari cu pensii foarte mici.

De joi seară, 9 decembrie, două scări de bloc sunt fără gaze ca urmare a unei defecțiuni tehnice la una dintre scări. De joi seară 40 de familii, copii mici și bătrâni, stau în frig și fără mâncare caldă, în urmă unui scurtcircuit, care încă nu este rezolvat, în apropierea țevii de gaze. S-a oprit alimentarea cu gaze a celor două scări pe motiv că sunt pierderi de gaze.

Dacă nu plătești factura, îți iau contorul că-i al lor, dacă pierzi gaze la contor e al tău și trebuie să plătești reparațiile… În ce țară trăim?!

Să cerem convocarea comandamentului pentru situații de urgență?!”, scrie Maria Mihaela Bratu din Balş.

Dorind să contactăm Distrigaz Sud Rețele, pentru un punct de vedere, am accesat site-ul companiei, la rubrica „Contact”, însă, am fost întâmpinaţi de mesajul: „Error Ups…mai avem putin de lucru pentru a imbunatati modul in care comunicam aici. E posibil ca pentru moment sa intampini ceva dificultati tehnice in folosirea serviciilor online”. Aşteptăm un punct de vedere din partea companiei.



Locatarii au discutat şi cu primarul oraşului Balş, după cum spune Maria Mihaela Bratu, iar lucrările de verificare vor fi efectuate, iar aceştia vor putea beneficia de serviciul de gaze în cursul zilei de azi.