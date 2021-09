Florin Barbu: „Noi toți avem nevoie de legumicultorii olteni”

Deputatul Florin Barbu a fost prezent la deschiderea primei pieţe volante din Slatina, care a fost organizată începând cu sâmbătă, 18 septembrie 2021, în faţa Consiliului Judeţean Olt.

„Mi-am început weekendul, făcând piața, la Consiliul Județean Olt! Vreau să îi felicit pe organizatori pentru această inițiativă de a face o piață volanta și pe președintele CJ Olt, Marius Oprescu care sprijină această acțiune. Este exact ceea ce legumicultorii olteni au nevoie, de un loc de comercializare a produselor.

Iar slatinenii pot să cumpere fructe și legume naturale, la preturi accesibile.

În aceste vremuri atât de grele pe care le trăim, sprijinirea micilor producători este vitală❗ Este ceea am făcut noi când am fost la guvernare, este ceea ne dorim și acum și luptăm pentru asta.

Noi toți avem nevoie de legumicultorii olteni pentru că ne asigură hrana sănătoasă.

Ei contribuie prin munca lor și a familiilor lor la dezvoltarea comunităților și a țării și eu le mulțumesc. Știm cu toții că agricultura românească are un imens potențial, dar trebuie să ne implicăm cu toții în valorificarea lui. Noi am făcut-o și o mai putem face.”, spune deputatul.