Drumul Expres Găneasa – Râmnicu Vâlcea – Tigveni. Ce spune directorul CNAIR

Sâmbătă, 24 august 2024, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, împreună cu președintele senatului, Nicolae Ionel Ciucă, deputatul liberal Robert Sighiartau, și secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu, au discutat la Craiova despre importanța actualelor proiecte dar și lansarea unor proiecte care vor oferi garanția dezvoltării pe termen scurt, mediu și lung. Unul dintre proiecte aduce în discuție construcția drumului expres Găneasa – Râmnicu Vâlcea – Tigveni. Dupa finalizarea studiului de prefezabilitate care se va desfășura anul acesta, vor fi parcurse și celelalte etape necesare construției lui.

„Fiecare leu investit în infrastructură se va multiplica în economia României de 2,5 ori! Continuarea actualelor proiecte dar și lansare unor proiecte noi oferă garanția dezvoltării pe termen scurt, mediu și lung. Drumul Expres Găneasa – Râmnicu Vâlcea – Tigveni este unul dintre obiectivele care trebuie continuate. Anul acesta, dupa finalizarea Studiului de Prefezabilitate vom parcurge rapid celelalte etape necesare construției lui. Acest drum expres, cu o lungime estimată de peste 100 km, va asigura o legătură rutieră modernă între DEx 12 (Craiova-Pitești) și A1(secțiunea de autostradă Sibiu-Pitești). La fel de serios trebuie abordat proiectul autostrăzii Craiova – Calafat, obiectiv care trebuie lansat urgent anul acesta. Construcția acestui drum de mare viteză ar crește inclusiv importanța strategică și economică a României ca țară Dunăreană. Aceste proiecte de infrastructură se vor adăuga noilor drumuri de mare viteza Craiova -Tărgu Jiu (110 km) și Filiași – Lugoj (230 km), care au un stadiu mai avansat de evoluție. Pentru construcția a 5 din cele 6 loturi ale drumului de mare viteză Craiova – Tărgu Jiu (51 km la profil de autostradă si 59 km la profil de drum expres) am început deja procedirile de licitație, iar pentru ultimul lot, procedurile vor fi demarate săptămâna viitoare. Semnarea a 3 contracte și desemnarea câștigătorului pentru cel de al patrulea contract pentru elaborarea studiilor de fezabilitate necesare construcției drumului de mare viteză Filiași -Lugoj, garantează de asemenea parcursul ireversibil al întregului proiect. Aceste obiective vor contribui în mod cert la consolidarea economiei inclusiv în regiunea de sud a Romăniei în următorii ani. Am discutat această abordare astăzi la Craiova cu președintele senatului, Nicolae Ionel Ciucă , deputatul liberal Robert Sighiartau și cu secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu. Consider că indiferent de apartenență, oamenii politici au in primul rând obligația să se axeze prioritar pe interesele majore ale României”, este declarația Directorului General al CNAIR, Cristian Pistol.