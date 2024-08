Congresul PSD. Echipa Ciolacu Stănescu reconfirmată prin vot

Sâmbătă, 24 august, la București, în incinta Romexpo a avut loc Congresul Partidului Social Democrat. Evenimentul a avut scop principal desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale, cât și unele modificări ale statutului prin desemnarea unor noi membri în echipă de conducere.

Delegația PSD Oltului condusă de președintele Marius Oprescu a avut în componență majoritatea primarilor olteni social democrați, demnitarii partidului, cât și reprezentanții din structurile interne ale PSD.

Pe lângă validarea lui Ciolacu, candidat la Cotroceni, majoritatea delegaților a votat și pentru continuitate la funcția de secretar general al PSD, pentru Paul Stănescu.

Cu un discurs aplicat, Paul Stănescu a captat atenția celor prezenți.

O radiografie corectă a stării de fapt, o analiză a locului de start în care se află PSD în fața provocării de a da președintele României după două zeci de ani…

Paul Stănescu, secretarul general al PSD: „Dragi colegi și stimați invitați, mă bucur să ne regăsim și să ne revedem, într-un număr atât de mare astăzi, la acest eveniment major al partidului nostru. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru PSD în ultimii ani, pentru toate victoriile pe care le-am obținut la nivel local și la nivel național. Suntem o forță și vă mulțumesc pentru tot! Știți bine, nu avem generali care să ne conducă. Dar avem o armată puternică și dedicată cu care vom câștiga alegerile ce urmează: 11 europarlamentari, 25 de președinți de consilii județene, miniștri, deputații și senatorii noștri, peste 1700 de primari și peste 16.000 de consilieri locali, sute de mii de membri de partid, milioane de simpatizanți. Suntem o mare familie și, așa cum am învățat fiecare dintre noi acasă, familia este cea mai importantă instituție a acestei țări. La fel, și noi suntem cea mai mare familie politică din România, și împreună vom reuși să câștigăm și următoarele alegeri, parlamentare, dar mai ales cele prezidențiale. Trei cuvinte caracterizează astăzi PSD: Responsabilitatea, Stabilitatea și Protecția. Este ceea ce am oferit românilor de când am intrat la guvernare. Și nu mă feresc deloc să o spun: și în următorii 4 ani, România are nevoie de PSD la guvernare! Dar, și mai mult, România are nevoie de un președinte de stânga. Suntem pregătiți, am învățat din greșeli și avem cel mai bun candidat pentru victoria din decembrie. Acest președinte va fi Marcel Ciolacu și va fi un președinte consensual, echilibrat și cu frică de Dumnezeu. Pentru că vremea președinților care dezbină, care au mizat pe ură, care au fost inventați de jocurile de culise și de înțelegerile dintre partidele de dreapta a trecut. Marcel Ciolacu nu va fi un președinte al coalițiilor și al blocurilor politice. Va fi unul al românilor. Îl știu bine pe Marcel Ciolacu, președintele nostru, și pot să vă spun sigur că nu este un om perfect, dar este unul de cuvânt. Nu este un om ales de Dumnezeu, dar este un om cu frica lui Dumnezeu. Nu este un om care se închide într-un turn de fildeș, ci este unul căruia îi place să fie aproape de oameni. Știu sigur că nu va lua instituția prezidențială pe persoană fizică, pentru că știm cu toții că nu a făcut așa nici cu partidul. În ultimii ani, împreună cu Marcel, și sunt sigur că nu se va supăra că-i spun și de față cu voi toți pe numele mic, am trecut prin multe încercări, iar prietenia noastră s-a sudat puternic. Îmi este cumva nefiresc să îi vorbesc altfel decât ca unui prieten foarte bun! Știți bine că toată această perioadă a fost un drum plin de obstacole. Iar Marcel, împreună cu întreaga echipă și cu fiecare dintre voi, a muncit enorm pentru a uni partidul și pentru a arăta că PSD este soluția corectă pentru România. Cei mai mulți din sală ați fost prezenți și în 2019, când împreună cu Marcel și alți membri din conducerea actuală a PSD ne-am asumat conducerea partidului. Era un moment extrem de greu. PSD suferise două înfrângeri grele, la europarlamentare și la prezidențiale și era izolat pe scena politică din țară și din Europa. Atunci se vorbea foarte mult de ruperea partidului și de lipsa oricărei șanse de a reveni. Îmi amintesc că în acele momente critice, discutam mult cu Marcel despre ce ar trebui să facem la conducerea PSD. Principala noastră preocupare era să ținem partidul unit. Și să le redăm speranța membrilor PSD. Și am reușit să reconstruim încrederea în fața românilor, prin multă muncă serioasă. Prin mulți oameni tineri și valoroși promovați la toate nivelurile. Și printr-un set de politici publice pentru binele românilor. Când toți spuneau că vom dispărea, noi am revenit și ne-am câștigat poziția consacrată: de cel mai important partid al țării! Marcel a făcut multe sacrificii personale pentru munca de partid. Iar atunci când a trebuit să facă schimbări radicale în PSD, a luat asupra sa toate criticile, pentru a permite înnoirea și reformarea. Pentru toate acestea, eu îi mulțumesc lui Marcel, la fel cum vă mulțumesc și fiecăruia dintre voi și colegilor mei din echipa de conducere. Și vreau să vă mai spun un lucru! Cum am reușit împreună să readucem partidul pe prima poziție, din care am câștigat categoric ultimele alegeri, tot așa împreună avem datoria de a-l susține pe Marcel Ciolacu să devină președintele României, președintele tuturor românilor! La fel cum a unit partidul nostru într-un moment dificil, marcat de dezbinare și slăbiciune, tot așa sunt convins că președintele nostru îi poate reuni pe români! Știu că el este singurul lider capabil să pună capăt dezbinărilor și slăbiciunilor pe care le trăiește acum România. Pur și simplu pentru că așa este el, un om echilibrat, care știe că prin consens, nu prin conflict, românii au de câștigat. Iar ca lucrurile să fie cât se poate de clare, vă spun fără nicio urmă de îndoială: eu îl susțin total pe Marcel Ciolacu pentru un nou mandat de președinte PSD, dar și în viitoarea campanie prezidențială. Nu doar pentru că este prietenul și camaradul meu, ci mai ales pentru că am convingerea că va fi un foarte bun președinte pentru România! Și vă îndemn și pe voi să faceți același lucru pentru că acum urmează votul pentru alegerea sau mai precis realegerea președintelui nostru de partid. Iar după Congres, trebuie să ne mobilizăm așa cum doar PSD știe să o facă, astfel încât Marcel Ciolacu să devină președintele tuturor românilor! Vă mulțumesc!”