Urmărit de polițiști cu focuri de armă, un tânar de 33 de ani, din Slatina, a intrat cu mașina într-un cap de pod, în localitatea Izvoarele

„La data de 25 august a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Coteana, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, au reținut un tânăr, cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. În fapt, la data 25 august a.c., în jurul orei 00.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Coteana, în timp ce desfășurau activități specifice, în localitatatea Brebeni, județul Olt, au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism. Întrucât conducătorul auto nu s-a supus măsurii, polițiștii au procedat la urmărirea autoturismului în cauză, cu semnalele luminoase și sonore în funcțiune. În cadrul activităților de urmărire, conducătorul auto nu s-a supus somațiilor, astfel, polițiștii au executat 11 focuri de avertisment, cu armamentul din dotare. La scurt timp, în localitatea Izvoarele, acesta a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un cap de pod. La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr, de 33 de ani, din municipiul Slatina, în urma verificărilor efectuate stabilindu-se faptul că acesta nu deține permis de conducere, iar la controlul corporal fiind găsit asupra sa material vegetal, de culoare verde-olive. Materialul vegetal-uscat, ridicat de către polițiști, urmează a fi înaintat împreună cu documentația întocmită unității competente cu continuarea cercetărilor. Tânărul a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu cel DrugTest, rezultatele fiind negative. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Pe baza probatoriului administrat, la data de 25 august a.c., sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, urmând să fie prezentat instanței de judecată cu propuneri legale. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pocedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul IPJ Olt.