ION DANIEL BĂLĂNESCU, un PRIMAR pentru VIITORUL comunei Corbu

Schimbările administrative din comuna Corbu sunt rezultatul unei munci de echipă. Aici, a intervenit de fiecare dată nevoia comunitară, priorităţile oamenilor, iar rezultatele vizibile în clipa de faţă se datorează anilor de muncă, petrecuţi în conducerea primăriei de către primarul Constantin Dinuţ şi viceprimarul Ion Daniel Bălănescu, aflaţi în echipă din 2012.

Împreună, prin implicare progresivă, atât în susţinerea şi argumentarea proiectelor, cât şi în punerea acestora în practică au generat plusvaloarea comunitară, cea care dă astăzi amprenta unor proiecte viabile pentru localitate.

Pentru alegerile locale din 2024 oferta politică a Partidului Social Democrat va fi concretizată prin nominalizarea la candidaură la funcţia de primar a lui Ion Daniel Bălănescu, asta în condiţiile în care după o viaţă petrecută în fruntea comunităţii locale, primarul Constantin Dinuţ se retrage cu fruntea sus din conducerea localităţii.

Viitorul administrativ al comunei se vede bine!

Cu o vastă experienţă administrativă, cu o probitate morală de netăgăduit, din postura de preşedinte al organizaţiei locale a PSD Corbu, Ion Daniel Bălănescu vine să continue proiectele edilitare din comună.

Implicarea sa în cele reuşite de până acum sunt argumentul principal al încrederii în în omul care a dovedit că ştie, poate şi face din Corbu o comună de nivel european.

Vă prezentăm principalele puncte de reper din activitatea de viceprimar al lui Ion Daniel Bălănescu, argumente forte pentru a arăta că acesta este primarul de care comuna are nevoie!

MESAJ ION DANIEL BALANESCU:

Corbenii, în cei 34 de ani de la revoluţie, au fost statornici în opţiunile electorale – reprezentanţii celor 3 roze au fost majoritari la toate categoriile de alegeri.

Aceasta s-a datorat şi faptului că ofertele PSD au fost numai în folosul cetăţenilor şi promisiunile s-au realizat în majoritate.

Eu, în calitate de candidat la funcţia de primar, din partea PSD – merg în faţa cetăţenilor cu realizări, cu experienţa celor trei mandate şi, din punct de vedere politic, din calitatea de preşedinte al Organizaţiei PSD Corbu – membrii de partid acordându-mi încrederea şi cu toată experienţa acumulată, tinereţea o voi pune în slujba cetăţenilor.

INVESTIŢII ÎN PERIOADA 2012-2024

1. Asfaltare DC 73 km 0+000-5+300 Buduleşti, Buzeşti, Milcoveni şi strada Bîrleştilor, comuna Corbu, PNDL, 5.002.302 lei, Finalizat 2017

2. Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere în satul Corbu, com. Corbu, jud. Olt, Administraţia Fondului de Mediu, 3.014.670 lei, Finalizat 2019

3. Modernizare infrastructură agricolă de acces în com. Corbu, jud. Olt, PNDR – SM 4.3, 999.902 euro, Finalizat 2018

4. Modernizare infrastructură rutieră în com. Corbu, jud. Olt, PNDL, 5.068.697 lei, Finalizat 2020

5. Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala gimnazială în comuna Corbu, PNDL, 2.452.638 lei, Finalizat 2019

6. Modernizare pod beton armat situat pe DC 73 com. Corbu, jud. Olt, PNDL, 2.862.010 lei, Finalizat 2023

7. Teren de sport multifuncţional în comuna Corbu, sat Buzeşti, judeţul Olt, PNDR M 9/6B, 80.776 euro, Finalizat 2020

8. Măsura 413-322: 1. Amenajarea unui spatiu pentru organizarea targului saptamanal în satul Corbu, Comuna Corbu, jud Olt., PNDR, 98.147,00Euro, Finalizat 2016

9. Măsura 413-322: 2. Înfiintarea şi dotarea serviciului public de gospodarire a comunei Corbu, judeţul Olt (achiziţie buldoexcavator), PNDR, 62.953,00 Euro, Finalizat 2016

10 . Modernizare cămin cultural, CNI, Finalizat 2019

11. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii primare din satul Buzeşti, comuna Corbu, judeţul Olt, POR, 2.136.242 lei, Finalizat 2023

PROIECTE ÎN DERULARE

PROIECTE PNRR

1. Realizare în format digital a documentaţiei de amenajare a teritoriului şi urbanism: PUG – valoare 443043 lei şi Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice – valoare 246135 lei – CF 131602/21.11.2022 şi AA1 (31501/17.03.2023)

2. Creşterea eficienţei energetice la Dispensarul uman, comuna Corbu, judeţul Olt – valoare 871203,69 lei -CF 10188/26.01.2023

3. Furnizare soluţie informatică (set de date spaţiale) GIS intravilan în comuna Corbu – valoare 158166,35 lei – CF 143975/20.12.2022

4. Sistem informatic de digitalizare – valoare 158166,35 lei -CF 145664/22.12.2022

5. Sistem supraveghere video în comuna Corbu, judeţul Olt – valoare 158166,35 lei – CF 6666/18.01.2023 şi AA1 (31043/16.03.2023)

6. „Dotarea cu mobilier, materile didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ din comuna Corbu, Judeţul Olt” – valoare 430.816,94 lei , CF 518/2572/2023



PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY

1. Extindere şi racorduri canalizare în satul Corbu, comuna Corbu, judeţul Olt – valoare 6.580.096,57 lei CF 2139/2895/2023

PROIECTE DE VIITOR

REŢEA DE GAZE DE DISTRIBUŢIE ŞI ALIMENTARE CU NATURALE

– PROIECT APROBAT-