Muzeul Județean Olt organizează mai multe ateliere pentru copii

Muzeul Județean Olt, va organiza în perioada 05.02.2024 – 07.03.2024 mai multe ateliere pentru copii. Printre acestea se numără, ateliere de confecționat mărțișoare/felicitări, ateliere de primăvară. Elevii, copiii din unitățile instituționalizate, din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, precum și cei cu dizabilități, vor beneficia de participare gratuită.

„Dragi părinți, dascăli și elevi, am pășit în Noul An cu încredere și cu putere de muncă. Însuflețiți de interesul arătat activităților desfășurate la Muzeul Județean Olt, considerăm că suntem pe deplin motivați și determinați pentru a ieși în întâmpinarea dumneavoastră cu noi oferte pentru acest an.

Astfel, pe lângă programul de vizitare a expozițiilor permanente și temporare din incinta muzeului și alte activități informativ-educative, în perioada următoare vă propunem următoarele ateliere:

Perioada: 05.02. – 16.02.2024 și 26.02 – 07.03.2024:

a) Ateliere de confecționat mărțișoare/felicitări:

În zilele de luni și miercuri – orele: 09,00 – 10,00 și 10,30 – 11,30;

b) Ateliere de pictură cu motive de primăvară:

În zilele de marți și joi orele: 11,00 – 12,00.

Prețul de participare la ateliere este de 5 lei/participant. Copiii, elevii din unitățile instituționalizate, respectiv, din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, precum și cei cu dizabilități, vor beneficia de participare gratuită.

Pentru o bună desfășurare a atelierelor menționate, vă rugăm să vă adresați doamnei dr. Iohana Brătoi, la nr de telefon: 0747 427 513, în vederea solicitării de informații și în vederea programării.

Vă mulțumim și vă asigurăm de toată deschiderea și colaborarea!”, transmite managerul Muzeului Județean Olt, George Smarandache.