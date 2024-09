Expoziția de artă vizuală ”MISCELANEA” a artistului plastic Cristina Bacicu Botez, la Muzeul Județean Olt

Expoziția de artă vizuală „MISCELANEA” a artistului plastic Cristina Bacicu Botez, va fi deschisă începând cu 16 septembrie la Muzeul Județean Olt.

Expoziția sugestiv intitulată MISCELANEA a artistei reprezintă o incursiune in varietatea imaginilor fotografice prelucrate digital, complementar lucrărilor executate in tehnici artistice clasice. Repetiția, alternanța, contrastul pozitiv – negativ sau ritmul sunt doar câteva dintre temele plastice abordate subliniind alienarea societății in viața cotidiană.

„Lucrările Cristinei Botez se disting prin concizia formelor propuse, care, deși figurative și inspirate din realitate, sunt practic inventate ca semne vizuale bidimensionale, alcătuite din linii, puncte și pete. Este vorba despre o formă de figurativ, care se sprijină într-o importantă măsură pe abstract, joncțiunea dintre cele două direcții producându-se, în principiu, sub egida unui suprarealism moderat”, Mihai Plămădeală, critic de artă.

𝐕𝐞𝐫𝐧𝐢𝐬𝐚𝐣𝐮𝐥 𝐯𝐚 𝐚𝐯𝐞𝐚 𝐥𝐨𝐜 𝐢̂𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟏𝟔 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟖,𝟎𝟎, 𝐥𝐚 𝐆𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐚 „𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬“ 𝐚 𝐌𝐮𝐳𝐞𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐞𝐚𝐧 𝐎𝐥𝐭!