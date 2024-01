Luni, 15 ianuarie, intrare liberă la Muzeul Județean Olt, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Odată cu sărbătoarea zilei de naștere a marelui poet Mihai Eminescu, Muzeul Județean Olt își deschide larg ușile, în ziua de luni, 15 ianuarie 2024, intrarea fiind liberă, în intervalul orar 10:00 -17:00.

„Dragi slătineni, pe 15 ianuarie sărbătorim Ziua Culturii Naționale. Această dată a fost aleasă pentru că este ziua în care s-a născut marele poet național Mihai Eminescu. Începând din anul 2011, în fiecare an, acest eveniment se desfășoară ca un omagiu adus personalităților emblematice ale României, precum și valorilor noastre culturale.

Muzeul Județean Olt își deschide larg ușile pentru voi, în ziua de luni 15 ianuarie 2024, intrarea fiind liberă, în intervalul orar 10,00 -17,00. Totodată, ținem să precizăm că elevii și studenții care doresc să participe la Tombola „Great Artists of the World”, pentru a intra în posesia unui cupon de participare, vor trebui să achiziționeze bilete de intrare!

Vă așteptăm cu mare drag, ca de fiecare dată!”, transmite managerul Muzeului Județean Olt, George Smarandache.