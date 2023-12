1. Cum a început proiectul Slatina Recea River Residence și care a fost ideea principală din spatele lui?

Slatina a fost aleasă de câțiva oameni de afaceri din Germania, în urma unui studiu de business, făcut în 2007. Ei au hotărât să investescă în Slatina, pentru că, în acest oraș începea o dezvoltare industrială și economică modernă.

Le-am urmat sfatul și am cumpărat terenul din Slatina, în anul 2007. După mai mulți ani, nu mai recunoșteam orașul si s-a dovedit că partenerii mei nemți au avut dreptate. În 2018, am demarat actele și am primit certificat de urbanism, pentru a construi locuințe colective într-un complex de 5 blocuri a câte 50 de apartamente fiecare.

Același sfat îl regasesc azi în discursul lui Mircea Geoană, un român aflat la vârful NATO, acesta îndeamnă mediul de afaceri să meargă să dezvolte și să investească în orașele și municipiile mai mici din România, având în vedere că marile municipii au cunoscut deja un vârf al dezvoltării.

Cred că și românii care trăiesc în diaspora au observant cât de dezvoltată este zona rurală și zona urbană a orașelor mai mici.

Așa că m-am gândit să deschid un drum către acest tip de dezvoltare din afara marilor centre economice din România.

2. Care a fost cel mai mare obstacol pe care l-ați întâmpinat în procesul de construire și cum l-ați depășit?

Marile obstacole au fost lipsa finanțării bancare și mafia care-și are rădăcinile în clasa politică condusă de 34 de ani de aceeași foști tovarăși. Nu am avut probleme cu forța de muncă, cu prețurile pentru materiale, cu vânzarea apartamentelor….. Doar că în România, pe masură ce muncești, acumulezi datorii, nu profit. Aici este o politică de descurajare a muncii cinstite, aici muncești pentru stat, Bănci și IFN-uri străine. În final, chiar dacă ai un adaos de 100 %, va trebui să le dai lor 300 %. Aici vei munci cu folos, doar dacă faci parte din mafia politică, adică firmele de casă ale unor partide care mulg bugetul statului pe care îl alimentăm noi, antreprenorii din mediul privat. Aceste firme au contracte cu statul și practică niște prețuri halucinante pe care le împart cu tovarășii lor politici.

Am reușit să depășesc fiecare obstacol prin curaj, luptă cu sistemul și multă ambiție, calități pe care le-am dezvoltat prin simplul fapt că am avut nenumărate contacte profesionale cu mediul de afaceri din țările Europei de Vest, care mereu au fost un exemplu pentru mine.

3. Ce strategii de marketing ați folosit pentru a promova acest proiect?

Publicitatea online a funcționat excelent și colaborarea cu agențiile imobiliare. Trebuie să apelăm la specialiști în vânzări pe sectorul imobiliar. Cu această ocazie am învățat și eu să folosesc platformele online de publicitate și este clar că dacă investești în promovare online, reușești să ajungi la clientul țintă.

4. Ce tipuri de locuinte sunt disponibile în complexul dvs. și ce le face atractive pentru cumpărători?

Fiecare bloc are 8 apartamente pe etaj, din care 2 garsoniere cu suprafața de 45 mp, 3 apartamente de 2 camere cu suprafața de 60 mp, 1 apartament de 3 camere cu suprafața de 65 mp, 2 apartamente de 3 camere cu suprafața de 80 mp, dar avem și un apartament de 4 camere cu o suprafață de 150 mp. Apartamentele de la parter au grădină proprie, iar la etajul 5 apartamentele au terase foarte generoase.

Am realizat lucrări de calitate superioară la prețul cel mai mic din Slatina, chiar mai mic decât un apartament în bloc vechi.

Am venit de la București cu un concept modern, adică un complex privat, care a fost premiat de către Primăria Slatina, anul trecut, la Zilele orașului.

Am adus, din Bolintin, cei mai buni muncitori. Se știe că bolintinenii, prin tradiție, sunt cei mai buni constructori. Zi de zi, au muncit, cei din Bolintin, să ridice primul bloc. Am început și lucrările la următoarele 4 blocuri din compex, însă lipsa finanțării și identificării de parteneri, au înghețat pentru moment proiectul.

Blocul este din cărămidă, inclusiv compartimentările interioare. Cel mai mult s-a investit în fundații și structura de rezistență pentru a conferi maximă siguranță în situația unui seism. În rest, s-a efectuat manual tencuiala și gletul, nu s-a lucrat mecanizat, ceea ce a generat calitate. Nu mai discutăm de finisaje, gresie, faianță din Spania, calitatea întâi, parchet din Germania, antiumezeală, și de trafic intens. Tâmplăria este nemțească cu 5 camere și cu geam tripan.

Balustradele de la balcoane sunt lucrate manual, din tablă perforată. Avem lift, hidranți uscați pe fiecare etaj. Între etaje, fațada este izolată termic și are barieră anti incendii.

5. Cum se distinge Slatina Recea River Residence de alte proiecte similare din zonă?

Simplu – prin calitate superioară și preț accesibil.

6. Ați investit în tehnologii noi ale construcțiilor sau în soluții eco-friendly?

Am izolat 360 grade construcția atât termic cât și hidro . Am montat senzori de fum și hidranți anti incendiu pe fiecare etaj, cât și o trapă specială anti incendiu. Am dotat apartamentele cu video interfon. În exterior am asigurat iluminatul cu stâlpi dotați cu mini panouri fotovoltaice. Aș fi vrut să fac mai mult, de exemplu încărcarea mașinilor electrice să fie asigurată în apropierea locurilor de parcare de care nu ducem lipsă deloc.

Fiecare apartament are ceasuri individuale pentru consumul de apă, curent electric și gaz. Apartamentele au minicentrale italienești care asigură caldură și apă caldă.

Am vrut să iau fonduri UE pentru a construi un hotel si spații comerciale la intrarea în complex, însă după ce am cheltuit 20 000 euro cu o firmă de consultanță, am constatat că prețul de edificare din deviz, ajungea de 3 ori mai mare pentru aceeași suprafață pe care aș fi construit-o din surse proprii și ca să mă liniștesc total, în final s-a schimbat ghidul de aplicare astfel încât, Oltul fusese scos din regiunea proiectelor eligibile. Desigur, toate acestea sunt doar manevrele politice din România, ca să întelegem de ce aici fondurile UE nu sunt absorbite.

7. Ce perspective de dezvoltare viitoare aveți pentru proiectul Slatina Recea River Residence?

Deocamdată am visele spulberate și proiectul blocat de politica BNR care este comunistă, abuzivă, non europeană și anti constituțională. Normele și regulamentele interne impuse de Banca Națională, instituțiile de creditare au un singur scop – blocarea finanțării mediului economic românesc și stimularea creditării pentru deficitul bugetar al persoanelor fizice la dobânzi exorbitante.

Acum am dat în judecată BNR și singura instituție financiară căreia i s-a permis să finanțeze proiectul cu o dobanda de 25 % pe an , dar care nu a finanțat decât un singur bloc, blocând astfel finalizarea proiectul care este de fapt un complex autorizat de Primărie ce cuprinde 5 imobile P+% etaje. Sunt convinsă că în justiție voi găsi dreptatea și voi recupera 5 milioane de euro de la cele doua instituții care m-au prejudiciat, bani pe care-i voi folosi pentru finalizarea proiectului.

8. Care a fost cel mai mare succes al dvs. în această afacere?

Notorietatea, curajul de a sparge gheața și a intra pe o piață noua unde se înregistrează un deficit de locuințe concomitent cu creșterea locurilor de muncă din industrie și a populației.

Experiența prin care trec m-a ambiționat și mai mult, astfel încat m-am hotărat să înregistrez un nou partid care să vină cu soluții de redresare economică pentru țara mea.

9. Ce sfaturi ați oferi altor antreprenori care doresc să pornească un proiect imobiliar?

Eu construiesc cu 550 euro/mp și vând cu 1100 euro/mp, dar din cauza băncilor pierd bani în fiecare lună, ajungând datoare în loc să mă bucur de un profit după o muncă colosală.

Din acest motiv sfătuiesc antreprenorii să facă investiții doar din banii lor, fără să aplice pentru finanțare la vreo bancă sau să spere că azi statul va stimula dezvoltarea economică. Să se adune mai mulți antreprenori într-un singur proiect, asigurând astfel finanțarea din partea asociaților.

Chem ți alți antreprenori din țară și străinătate să ia parte la proiectul meu imobiliar și politic astfel încât să dăm un exemplu bun și să netezim drumul către mai multă prosperitate și democrație.

10. În ce masură a influențat pandemia de COVID-19 planurile și evoluția proiectului Slatina Recea River Residence?

Nu am fost afectați de pandemie, nici corona-virusul , nici războiul din Ucraina aflat la granița României, nu ne-au oprit nici o clipă lucrările. România este un stat NATO și UE, unde măsurile au venit fără întârziere să mențină pacea și stabilitatea economică. Noi aici luptăm cu clasa politică unde dictatura mediocrității pune frâne în calea dezvoltării sociale și economice.

Toate acestea m-au determinat să declanșez REVOLUȚIA VOTULUI ÎN 2024, să schimbăm UNIȚI România și să putem trăi bine la noi acasă.

11. Cum se numește partidul pe care tocmai l-ați înființat?

Partidul Social Democrat Unit, care are o doctrină creștină și cu adevărat social-democrată de centru stânga. Doresc să promovez politic specialiști din toate domeniile, adevarații intelectuali de care nu ducem lipsă, doresc să atrag atenția că actuala clasă politică folosește tehnici de manipulare asupra cetățenilor descurajându-i să voteze și gonindu-i din țară astfel încât în locul nostru să vină multinaționalele și muncitori din țări mai modeste, aflate în afara Europei. România este atractivă pentru marile corporații străine fiind bogată și frumoasă.

Eu vin în politică cu soluții din experiența mea profesională și antreprenorială, nu cu lozinci.

12. Când a luat naștere acest partid?

Ideea mi-a venit pe parcurs ce construiam complexul de apartamente din Slatina, simțind că este singura soluție pentru ca noi să stopăm abuzurile care opresc dezvoltarea în România.

Partidul este oficial născut în zilele Revoluției și nașterii fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos, în data de 19 – 21 decembrie 2023, iar până în ajun de Crăciun aveam deja 7 organizații județene, urmând ca până la sfarșitul lunii februarie să mai deschidem încă 20 de organizații județene și câteva în diaspora.

În concluzie, nu există progres economic fără curaj și multă muncă. Niciodată nu trebuie să abandonăm un proiect început! Pe orice cale trebuie să înlăturăm piedicile și să ajungem la rezultatul final. Democrația este un câștig obținut prin luptă! Aș vrea să dau exemplul meu românilor de pretutindeni și să profite de libertate, fără frică. Mâine, prin noi, copiii de azi, vor putea avea acasă, o țară ca afară.