Consiliul Judeţean Olt, investiţii prin PNRR

În ultimii ani, Consiliul Judeţean Olt a alocat sume de bani sau a accesat fonduri europene pentru mai multe proiecte. Dar a primit bani şi de la Guvernul României. Astfel, se apropie „Valul Renovării” în judeţul Olt.

Cu acest programul, finanţat prin PNRR, Consiliul Judeţean Olt a obţinut finanţare pentru proiectele:

– reabilitarea termică a Pavilionului Medicală al Spitalului Slatina;

– reabilitarea termică a Pavilionului Materno-Infantil al Spitalului Slatina;

– reabilitarea termică a două clădiri ce aparțin Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

– reabilitarea a Centrului Militar Județean.

„Noi avem o serie de investiții în derulare importante. Dar investițiile mari sunt din fonduri europene. Din fondurile locale, au fost ani în care am făcut investiții de 50 – 70 milioane de lei, din păcate în ultimul an nivelul investițiilor asumate, din bugetul propriu CJ Olt, a fost sub 20 de milioane de lei. Probabil, că așa cum arată bugetul pentru anul viitor, lucrăm la el în această perioadă, investițiile proprii, nu vorbesc de cele pe fonduri europene sau pe programe națioanle, vor fi la fel, în aceeași sumă”, a declarat Marius Oprescu, președintele CJ Olt.