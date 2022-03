Corabia. Proiect privind transportul verde în oraşul de la Dunăre

Într-o şedinţă recentă a Consiliului local Corabia, a fost aprobat proiectul inițiat de către primarul orașului Corabia, privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 – Fondul local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Proiectul prevede următoarele investiții:

„Achiziția dronelor pentru a inspecta zonele sau situațiile de risc, in orașul Corabia, județul Olt”;

„Dotarea si functionarea centrului de monitorizare in timp real a situatiei din localitate-acces in timp real la toate camerele,senzorii si alte dispositive de colectare a datelor”;

„Extinderea sistemului WiFi in spatiile publice”;

„Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public”;

„Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitizare sau reconstructive digitală (VR/AR) , in orașul Corabia, județul Olt”,

„Implementarea unui ghișeu unic pentru mediul de afaceri, in orașul Corabia, județul Olt”,

„Implementarea unui sitem funcționar public virtual, in orașul Corabia, județul Olt”,

„Implementarea de servicii „Cloud” – platformă cloud online pentru utilizare de către administrația publică, in orașul Corabia, județul Olt”,

„Dezvoltarea unei aplicații pentru informarea cetățenilor și identificarea problemelor la nivel locale, in orașul Corabia, județul Olt”,

„Dezvoltarea unui sistem de planificare online – site web care permite programarea online a cetățenilor la diverse ghișee APL, in orașul Corabia, județul Olt”, respectiv realizarea achiziției privind serviciile de consultanta pentru elaborarea cererii de finanțare nerambursabila, depunerea dosarului de finanțare si implementarea proiectului, în valoare de maximum 5% din totalul cheltuielilor eligibile.