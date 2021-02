Slătineanca Mihaela, o tânără stabilită în Anglia, îşi caută familia biologică

Mihaela Elena Băiescu, o fată născută în Slatina, care în prezent este stabilită în Anglia, îşi caută, prin intermediul reţelelor de socializare, familia biologică. Aceasta speră să-şi găsească familia naturală, pentru a afla răspuns la întrebările care o macină. E a fost dată spre adopţie când avea aproape 3 ani.

Bună ziua, mă numesc Mihaela Elena Băiescu și m-am născut în Slatina în 25 ianuarie 1989. Am fost în orfelinat la Slatina de unde am fost adoptată la 2-3 ani, de o familie foarte bună, și de atunci locuiesc în Anglia. Doresc foarte mult să-mi cunosc părinții și rudele din România. Dacă cineva poate să îmi ofere informaţii despre familia mea, îi rog să o facă prin mesaj privat, acestei pagini. Nu ştiu de ce am fost dată spre adopţie, dar ştiu că nu voi judeca decizia mamei mele. Am atâtea întrebări fără răspuns! Apreciez din suflet orice informaţie primită. Vă rog frumos să DISTRIBUIȚI anunțul meu de aici, poate va fi văzut și de rudele mele. Mulțumesc foarte mult!