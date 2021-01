Interviu cu deputatul liberal Gigel Ştirbu

Omul politic Gigel Ştirbu a demonstrat prin multe acţiuni politice, prin luări de poziţie, prin iniţiative legislative, că este omul potrivit la locul potrivit. Un om vertical şi transparent, aflat în dialog permanent cu cetăţenii care l-au trimis în Parlament. Pe 6 decembrie 2020, acesta a obţinut un nou mandat de deputat. Agenda sa politică este foarte încărcată pentru anul 2021 şi mai sunt pagini bune de umplut. Proiectul legislativ de debut în noul ciclu legislativ face referire la traseismul electoral. Acesta vrea să spună STOP! Vizelor de flotant în timpul campaniei electorale. Despre mai multe puncte de pe agenda sa politică, despre situaţia politică a PNL, despre vaccinare şi despre multe altele, în interviul de faţă.

– Alegerile parlamentare au fost câștigate de PSD sau pierdute de dumneavoastră, cei de la PNL?

– Eu cred că alegerile parlamentare au fost câștigate de toți românii. În plină criză sanitară, cetățenii aveau nevoie de continuitate și stabilitate guvernamentală și ploitică. Este esențial, pentru bunul mers al acestei țări, cât și al democrației, faptul că, în Parlament, PSD a pierdut majoritatea, altfel ne-am fi îndreptat cu pași repezi, în primul rând, către o catastrofă sanitară și apoi către una economică.

– În noua legislatură, ca deputat, o altă provocare. Dețineți președinția Comisiei pentru comunitățile de români din adara granițelor țării. Ce vă propuneți aici?

– În calitate de deputat îmi propun să mă implic activ în a reprezenta cu multă responsabilitate în Parlamentul României cetățenii români aflați în străinătate răspunzând nevoilor, intereselor și preocupărilor acestora în primul rând în ceea ce privește îmbunătățirea și modernizarea legislației actuale. Sunt deschis colaborării și dialogului constant pentru stabilirea unei relații puternice de comunicare între Parlamentul statului român și diaspora. Reprezentanții comunităților de români din străinătate vor avea posibilitatea de a îmi transmite propunerile lor de modificare sau de completare a legislației în vigoare adaptate la nevoile curente ale cetățenilor români din străinătate. Doresc să fiu un sprijin pe parte de legislație pentru românii de pretutindeni.

– Un pronostic: rezistă patru ani actuala coaliție guvernamentală?

– Politicul este un mediu extrem de favorabil imprevizibilului, așa că mi-e greu să pariez pe un pronostic. Eu vă spun doar că sunt încrezător în succesul acestei coaliții pe termen lung. Această coaliție s-a costituit pe baza votului democratic al cetățenilor exprimat la alegerile parlamentare de la sfârșitul anului trecut și apoi pe baza negocierilor intense colective între partenerii de coaliție. Nu au fost discuții superficiale pe funcții cum s-a speculat în mass-media. Au avut loc numeroase dezbateri ample pe marginea strategiei de redresare în urma crizei generate de pandemie, pe marginea priorităților programului de guvernare și a inițiativelor legislative ce urmează a fi promovate și susținute în nou formata majoritate de centru-dreapta. Vă garantez ca în centrul tuturor acestor discuții s-au aflat cetățenii și soluționarea problemelor acestora pe fiecare domeniu în parte.

– Vă veți vaccina?

– M-am vaccinat fără nicio ezitare și fără să manifest vreo reacție adversă după prima doză de vaccin. Trebuie să oprim răspândirea acestui virus COVID-19 și unica soluție este vaccinarea cât mai rapidă a populației. Sunt extrem de nerăbdător să ne reluăm viața normală de dinainte de pandemie, fără restricții și fără atât de multe vieți pierdute. Nu te poți feri de boală la nesfârșit și vedem ce efecte devastatoare poate avea acest virus indiferent de vâsta sau de starea generală de sănătate a oamenilor. Cine crede că este invincibil în fața acestui virus extrem de contagios, ar trebui să se gândească și la siguranța prietenilor și a familiilor lor deoarece unul dintre aspectele parșive și periculoase ale coronavirusului este acela ca îl poți avea și răspândi fară să fii conștient de acest lucru. Vaccinarea înseamnă sănătate, responsabilitate și normalitate. Îndemn pe toată lumea să se vaccineze și să nu se teamă de vaccin mai mult ca de boală!

– Prind contur două tabere din perspectiva alegerilor interne. Una în jurul lui Ludovic Orban, alta formată lângă premierul Florin Cîțu. Cu cine mergeți?

– Eu nu știu de o asemenea de scindare a partidului în două tabere, dar vă pot spune că divizarea partidului a constituit întotdeauna un subiect de propagandă PSD plimbat încolo și încoace cu scopul de a destabiliza PNL-ul, de a crea agitație, dezordine și de a perturba bunul mers al guvernării. Nepotrivirea de opinii într-un partid nu înseamnă conflict și dezbinare cu toate ca știu că senzaționalul a fost mereu la mare căutare.

– Sindicaliști în stradă. Din Sănătate, din Poliție, lumea vă acuză de înghețarea salariilor din sectorul public… E neapărat nevoie de austeritate?

– Sunt sigur că se va găsi o soluție la ministerul Finanțelor astfel încât lipsa de resurse bugetare, cât și nevoia de creștere a cheltuielilor să fie gestionate în beneficiul cetățenilor.

– Prezența mică la scrutinul parlamentar din decembrie a fost un vot de blam?

– Bineînțeles că au existat și cetățeni care prin absenteismul lor la vot au dorit să sancționeze anumiți politicieni. Dar eu cred că în principal a fost teama de infectare cu coronavirus și spaima de a nu intra din nou într-o carantină totală. Pentru că în preajma alegerilor s-a speculat foarte mult ideea că după acest scrutin, numărul cazurilor de infectare cu acest virus va exploda și toată lumea va sta închisă în case de sărbători. Mulți probabil au renunțat să mai iasă la vot în speranța că vor putea pleca în vacanță de Crăciun și de Revelion.

– Domnule Știrbu, sunteți unul dintre cei mai activi parlamentari din județul Olt din ultimii 30 de ani. Implicarea dvs. s-a văzut atât prin ajutorul pe care l-ați dat agenților economici, cât și cetățenilor din județul Olt, prin implicarea dvs. activă în rezolvarea problemelor. Ce proiecte legislative aveți pentru acest mandat?

– În prezent lucrez la un proiect legislativ ce vizează stoparea traseismului electoral. Am constatat, de exemplu, că în județul Olt, în unele localități, primarii au foat aleși de cetățeni care nu locuiesc acolo. Sunt oameni care își fac viză de flotant cu numai câteva zile înainte de organizarea alegerilor și apoi nu mai calcă niciodată în respectiva localitate în care și-au exercitat votul. Proiectul meu legislativ își propune să adapteze legislația actuală la aceste practici, relativ nou apărute, de traseism electoral și să permită cetățenilor să-și facă viză de flotant cu un an înainte de a vota și să și locuiască în localitatea în care le-a fost acordată acea viză.

De asemenea, cum am mai spus, urmează să am un dialog cu reprezentanții comunităților de români din străinătate și împreună să îmbunătățim legislația actuală beneficiind de expertiza acestora în problematica diasporei.

Totodată, prin intermediul instrumentelor parlamentare de care dispun în calitate de deputat și anume, cu ajutorul întrebărilor și interpelărilor parlamentare adresate Guvernului, voi pune presiune pe guvernanți pentru a-i face să conștientizeze importanța continuării construcției Drumului Expres Craiova-Pitești.