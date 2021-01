Radiografia inumanităţii Spitalului Orășenesc Corabia. Un bătrân, uitat de cei care au jurat să aibă grijă de el – VIDEO

Postarea tinerei Temelie Mădălina începe cu statusul: „Se simte dezamăgită”. Altfel nu se putea spune.

Tânăra a fost martora unei întâmplări care, într-o Românie normal, într-un sistem medical European, nu ar fi trbuit să existe decât dacă unele personaje sunt lipsite de suflet şi profesionalism. Dar se întâmplă, totuşi, la Corabia.

Pe 8 ianaurie a.c. corăbianca postează, pe pagina sa de socializare, povestea unui bătrânel care implora ajutor. De ore bune, chiar.

„Încep această postare cu un gust amar ce pleacă din inimă spre gură, după o vizită de o oră în «Spitalul» Orășenesc Corabia. Am mers la baie sa îmi spăl mâinile. Suficient cât să îl văd pe el… Un bătrânel, căzut pe jos, singur în sala de așteptare. Imaginile or să spună mai mult despre el

Eu voi spune despre ei ….

TEORETIC! V-aș fi luat toți morții în pomelnic v-aș fi jignit cu jargoanele cu care am crescut la mine în mahala,pe Constantin Brâncoveanu. Da! Strada aia care figurează asfaltată de ani buni pe foi. PRACTIC, părinții mei m-au educat să mă comport frumos și să fiu eu ceea ce vreau să văd in lume.

Văzând că nu îl pot ridica singură, (avea picioarele sleite de puteri, spunea că suferise în trecut și un AVC) am mers să anunț un medic. Am anunțat o doamnă doctor respectabilă, cu părul puțin mov.

Răspunsul doamnei: „Să vină infirmierele” s-a întors și fără urmă de umanitate a plecat.

De ce Dna Doctor?! Așa ne învață jurământul lui Hipocrate?

Prima «doamnă» mai calmă ce-i drept, asistentă, încercă să ajute, se uita la mine, eu la dânsa.

A plecat după infirmiere și dumneaei. Vin infirmierele! Și de aici mă voi aprinde puțin .

Foc nu iau, nu pentru că mă tem de cineva Pur și simplu pentru că adevărații oameni nu își pătează caracterul. Două agramate, incompetente lipsite de profesionalism.

«Doamnele» infirmiere nu au mișcat un deget pentru a ridica un suflet de jos. Nu am filmat mai mult pentru că nu credeam ce văd .

Domnule manager, care va întrețineți din banii noștrii, de ce permiteți astfel de practici ?

Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, faceți sistemul medical de râs. Rușine!

Făcând o paralelă asumată cu subiectul: Vagabonzii fac banii din risc, prostituatele fac din vitrine. Oamenii adevărați din creier, bătături la mâini sau sacrificii, iar gunoaiele din bătături in genunchi, de sub birouri, sau vânzare de demnitate, caracter și stima de sine.”, scrie tânăra pe facebook.