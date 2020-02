Infracţiuni la volan. Printre făptaşi, un minor

Poliţiştii olteni au deschis mai multe dosare penale pentru şoferi care îşi conduceau autoturismele nerespectând legea, anume: aflându-se sub influenţa alcoolului, neavând permis sau având maşini neîmatriculate.

„La data de 08 februarie a.c., ora 20:30, pe strada 1 Mai, în orașul Corabia,a fost depistat un bărbat, de 39 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism având o alcoolemie de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 08 februarie a.c., ora 20:00, pe strada Liliacului, din comuna Găvănești, a fost depistat un bărbat, de 42 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism având o alcoolemie de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea acesta nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere.

La data de 09 februarie a.c., ora 01:30, pe strada Traian, din municipiul Caracal, a fost depistat un minor în vârstă de 17 ani, din localitate, care a condus un autoturism cu numere false de înmatriculare și fără a poseda permis de conducere.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere.