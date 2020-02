Te urci beat la volan? Poliţia are ac de cojocul tău

Mai multe dosare penale, pentru conducerea autoturismelor sub influența alcoolului, au fost deschise de către poliţiştii olteni, care au dat nas în nas cu cetăţeni, care au consumat… stimulente pentru un „bun” condus pe drumurile publice.

„La data de 01 februarie a.c., ora 21:50, pe strada Islaz, din comuna Scărișoara, a fost depistat un de 36 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 02 februarie a.c., ora 01:30, pe Drumul Județean 544, pe raza comunei Vădastra, a fost depistat un bărbat, de 34 ani, din comuna Brastavățu, în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta refuzând recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevare de mostre biologice.

La data de 02 februarie a.c., ora 22:00, pe strada Primăverii, din municipiul Slatina, a fost depistat un bărbat, de 35 ani, din comuna Valea Mare, în timp ce conducea un autoturism având o concentraţie alcoolică de 0,69mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.”, se arată în comunicatul IPJ Olt.