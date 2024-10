Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „Susținem producția de roșii românești”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu informează asupra începerii plătilor pentru tranșa a doua a programului „Tomata”.

24.321 de fermieri înscriși în Program, majoritatea din județele Olt, Galați și Dolj vor primi în conturi în zilele următoare a doua tranșă de 1500 euro.

„Ne dorim să avem roșii românești pe tot parcursul anului în piețe și supermarket-uri și de aceea am susținut și dezvoltat Programul „Tomata”! Și așa cum am promis, cei 24.321 de fermieri înscriși în Program, majoritatea din județele Olt, Galați și Dolj vor primi în conturi în zilele următoare a doua tranșă de 1500 euro. În total, am virat 180 de milioane de euro către Direcțiile Agricole Județene pentru a alimenta conturile fermierilor. Susținerea producției românești este CALEA SIGURĂ PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI!”, este mesajul ministrului Barbu.