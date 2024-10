Scornicești. Au început lucrările de reabilitare a drumului județean DJ 703 C

Primarul orașului Scornicești, Daniel Tudor anunță începerea lucrărilor de reabilitare a drumului județean DJ 703 C. Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu a mers în teren ieri, 1 octombrie 2024, pentru a efectua o vizită de lucru, lucrarea fiind desfăşurată de CJ Olt. Până la sfârșitul lunii se va putea circula pe noul strat de asfalt.

„Dragii mei, am vești bune! Ieri au început lucrările de reabilitare a drumului județean DJ 703 C, așa cum v-am promis acum două săptămâni. Astăzi am fost pe șantier alături de domnul președinte al Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul oferit în desfășurarea acestei investiții importante. Lucrarea este desfăşurată de CJ Olt, iar după finalizare, vom prelua înapoi în administrare acest drum. Ne-am asigurat că lucrările decurg conform planului, iar până la sfârșitul lunii se va putea circula pe noul strat de asfalt! DJ 703 C este un drum intens circulat, nu doar de locuitorii din Scornicești, ci și de cei din localitățile învecinate. Mulțumesc tuturor pentru răbdare și sprijin!”, este declarația primarului Daniel Tudor.