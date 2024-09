Ministrul Barbu: „Bani în avans pentru fermierii români”

Ministrul Barbu anunță că fermierii români primesc banii în avans pentru a-i ajuta să depășească mai ușor problemele de lichidități cu care se confruntă și vor fi acordate avansurile plăților directe în cuantum de 70% din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și de 85% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

„Și în acest an, venim în sprijinul fermierilor, pentru a-i ajuta să depășească mai ușor problemele de lichidități cu care se confruntă și acordăm avansurile plăților directe în cuantum de 70% din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și de 85% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Am solicitat și obținut această derogare de la Comisia Europeană. Pentru campania din acest an, APIA face toate eforturile pentru a demara plata avansurilor începând cu 16 octombrie 2024, fiind alocat aproximativ un miliard de euro în acest sens. Așa cum ne-am angajat, îi susținem pe fermierii noștri atât în cadrul forurilor europene, cât și în discuțiile cu partenerii de guvernare pentru a primi la timp ajutorul de care au nevoie”, este mesajul ministrului.