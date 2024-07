Ministrul Agriculturii, Florin Barbu anunță alocarea unor sume importante de la Guvern pentru irigații, creșterea porcilor, păsărilor și plata motorinei

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu anunță astăzi, 18 iulie 2024, alocarea unor sume importante pentru susținerea agriculturii, mai ales în această perioadă dificilă pe care o traversează fermierii, din cauza secetei.

„Mulțumesc premierului Marcel Ciolacu pentru că, în ședința de Guvern de astăzi, a aprobat suplimentarea bugetului de investiții pentru agricultură cu 578 de milioane lei pentru:

– Continuarea cât mai rapidă a investițiilor în reabilitarea sistemului de irigații, unde alocăm suplimentar 100 de milioane de lei, bani care vor fi folosiți atât pentru lucrările din stații, cât și pentru cele de impermeabilizare a canalelor sau achizionarea de echipamente;

– Extinderea Programului de susținere a investițiilor în sectoarele de creștere a porcilor și păsărilor, pentru care alocăm suplimentar 300 de milioane de lei;

– Acordarea subvenției la motorina folosită în agricultură în semestrul 2, suma fiind suplimentată cu 60 de milioane de lei;

– Plata ajutorului de stat acordat cultivatorilor de usturoi, unde am alocat suplimentar 45 de milioane de lei.

– Am prevăzut banii necesari și pentru dezvoltarea sistemului informatic al APIA, astfel încât plățile către fermieri să fie făcute la timp.

De asemenea, a fost suplimentat și bugetul creditelor de angajament cu suma de 278 de milioane de lei, astfel încât să avem resurse financiare pentru a susține toți potențialii beneficiari ai măsurilor de sprijin pe care le derulăm. Așa cum am promis, împreună cu premierul Marcel Ciolacu am elaborat un plan de măsuri și proiecte pentru susținerea agriculturii românești pentru că, dezvoltând producția românească putem avea pe piață cele mai bune produse și putem cumpăra românește”, declară ministrul Barbu.