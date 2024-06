Senatorul Siminica Mirea, eveniment de modă organizat de OFSD Caracal, în lanul de lavandă

Siminica Mirea, senator de Olt, a participat la un eveniment de modă organizat de OFSD Caracal, în lanul de lavandă al familiei Zavoianu.

Alături de senator s-au aflat primarul și viceprimarul municipiului Caracal, Ion Doldurea și Marina Samiee.

„Sub un cer senin și înconjurați de zâmbete, ne-am bucurat de mireasma îmbietoare a lavandei într-o adevărată oază de culoare și parfum. Am asistat, alături de primarul și viceprimarul municipiului Caracal, Ion Doldurea și Marina Samiee, la momente muzicale și prezentări de modă spectaculoase. Atelierul Moda Dary ne-a impresionat cu rochii tradițional-moderne, iar atelierul Vertu’ by Diana Dovan ne-a adus în față rochii de mireasă de vis. De asemenea, am avut ocazia să descopăr produse artizanale minunate pe bază de lavandă și să surprind momente memorabile alături de colegele mele social-democrate din Slatina și Caracal.

Felicitări tuturor organizatorilor și participanților pentru acest eveniment deosebit care ne-a umplut sufletele de frumusețe și bucurie!”, a declarat senatorul Mirea.