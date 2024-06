Aproximativ 100 de hectare de teren revin în patrimoniul comunității caracalene. Acestea au fost recuperate prin eforturile primarului Doldurea și deputatului Chesnoiu

Aproximativ 100 de hectare de teren revin în patrimoniul comunității caracalene. Terenurile au fost recuperate prin eforturile primarul Doldurea și deputatul Chesnoiu. Pe aceste terenuri va fi construită zona industrială a orașului și un cartier nou destinat tuturor categoriilor de specialiști, în special tineri. Totodată, zona va deveni un punct de atracție pentru investitorii care vor să își locheze afacerile în zona Caracalului.

„Iată că eforturile noastre au fost încununate cu succes iar prin Hotărârea de Guvern nr. 616/18.06.2024 cele 22,7 hectare de teren, se reîntorc în patrimoniul comunității noastre. Mai mult decât atât am reușit să obținem în plus alte 75 de hectare de teren și construcțiile existente în fosta unitate militară unde a funcționat Batalionul Disciplinar, mărind astfel considerabil patrimoniul administrativ al Caracalului”, declară primarul Doldurea.

„După aproape doi ani de efort, drumuri la București, discuții și corespondență cu reprezentanții Ministerului Justiției, împreună cu domnul deputat Adrian Chesnoiu, am reușit să recuperăm terenul AVIASAN care a fost cedat cu mulți ani în urmă de către Primăria Caracal pentru construirea unui penitenciar. Amândoi am susținut prin repetatele noastre demersuri necesitatea retrocedării acestui teren orașului Caracal, care aparține de drept comunității noastre și care reprezintă un avantaj extraordinar pentru dezvoltarea economică a orașului nostru! Iată că eforturile noastre au fost încununate cu succes iar prin Hotărârea de Guvern nr. 616/18.06.2024 cele 22,7 hectare de teren, se reîntorc în patrimoniul comunității noastre. Mai mult decât atât am reușit să obținem în plus alte 75 de hectare de teren și construcțiile existente în fosta unitate militară unde a funcționat Batalionul Disciplinar, mărind astfel considerabil patrimoniul administrativ al Caracalului!Terenurile recuperate vor fi destinate construirii zonei industriale a orașului și a unui cartier nou destinat tuturor categoriilor de specialiști din orașul nostru, în special tineri, dorind astfel să le oferim acestora condiții pentru o viață de calitate și suficiente motive pentru a rămâne sau reveni în Caracal! Totodată, zona va deveni un punct de atracție pentru investitorii care vor să își locheze afacerile în zona Caracalului. Vreau să aduc mulțumiri domnului prim-ministru Marcel Ciolacu, domnului senator Paul Stănescu și domnului (fost) secretar de stat Bogdan Ilea de la Ministerul Justiției pentru contribuția la finalizarea acestui lung demers! Încă o dată dovedim că împreună se poate!”