Muzeul Județean Olt – vernisajul expoziției de pictură și sculptură „Elegii cromatice”

Vernisajul expoziției de pictură și sculptură „Elegii cromatice” a artiștilor plastici Mihai-Marin Cârstea și Ion Mitroi, expoziție aflată pe simezele Galeriei „Artis” a Muzeului Județean Olt, va avea loc luni, 17 iunie 2024, cu începere de la 16:00.

„Muzeul Județean Olt vă invită la vernisajul expoziției de pictură și sculptură „Elegii cromatice” a artiștilor plastici Mihai-Marin Cârstea și Ion Mitroi, expoziție aflată pe simezele Galeriei „Artis” a Muzeului Județean Olt. Expoziția personală de pictură Mihai-Marin Cârstea de la Slatina este o nouă filă în istoria artistului, o ocazie de a reconfirma ceea ce l-a consacrat: peisajul. Lucrările expuse redau locuri pe care artistul le-a căutat, locuri in care revine pentru a adăuga noi perspective, noi culori ale anotimpurilor, noi urme ale trecerii timpului.

Pictorul caută locuri care au pe lângă armonia data de legile naturii ceva ce atrage privirea. Un desiș de frunze prin care trece o rază de lumină, o arcadă care deschide o lume, o margine de sat cu case cu acoperișuri noi. O caracteristică care îl individualizează pe pictorul Mihai-Marin Cârstea este aceea că multe dintre tablourile sale citadine sunt animate. Găsim bulevarde pe care siluete de trecători redau o lume animată, care trăiește în lucrare, pe care privindu-i îți vine să le dai binețe. Acesta este un element menit sa redea o atmosfera vie ceea ce face să-l considerăm pe artist un continuator al marilor pictori de peisaj din perioada interbelică. Când privim lucrările pictorului ne așezăm într-o atmosferă calmă, redată prin tonuri pastelate. Ne liniștim privind pădurea, apa, podul, lacul și vedem cum o lucrare de peisaj are un efect benefic asupra emoțiilor noastre.

Să pictezi cerul este o provocare pentru că acesta este într-o continuă mișcare. In tablourile lui Mihai-Marin Cârstea găsim încă un element care îl individualizează: cerul cu multe tușe mov.

Expoziția personală de la Slatina include o foarte mică parte dintre lucrările pictorului.

Dar, chiar dacă ar fi și doar o singură lucrare, elementele proprii artistului se regăsesc și îl identifică imediat că un mare clasic al peisajului.

În cadrul expoziției „Elegii cromatice“ vor fi prezente și lucrări ale sculptorului Ion Mitroi.

Ion Mitroi este absolvent al Institutului de Arte Plastice N Grigorescu, București – Secția ceramica, sticla, metal și realizează ceramică de inspirație cucuteniană de mai bine de 20 de ani, începând din anii 2000. Piesele de ceramică cu amprentă cucuteniană executate de soţia sa (piese uscate liber, arse apoi în cuptor, pictate şi lustruite cu ceară de albine) sunt prezentate în expoziţii pe suporturi metalice de diverse forme realizate de el”, au transmis reprezentanții Muzeului Județean Olt.