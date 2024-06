5 iunie, Ziua Mondială a Mediului

Ziua Mondială a Mediului, sărbătorită astăzi, 5 iunie 2024, declarată în urma desfăşurării primei conferinţe a Naţiunilor Unite privind omul şi mediul înconjurător care a avut loc în Suedia, la Stockholm în perioada 3-14 iunie a anului 1972 şi care a reunit reprezentanţi ai 113 naţiuni.ziua naturii, a tot ce ne înconjoară, a ecosistemelor de o mare diversitate, faţă de care noi toţi trebuie să avem o atitudine plină de responsabilitate şi de bune intenţii.

„Țara noastră, viitorul nostru. Suntem GenerațieRestaurare” este tema din acest an a Zilei Mondiale a Mediului care se doreşte a fi un îndemn pentru toţi de a se apropria cât mai mult de natură, de a o ocroti, de a trăi în armonie cu ea, iar natura nu poate decât să ne mulţumească în felul ei printr-o infinită prietenie. Această temă subliniază importanța refacerii terenurilor, a combaterii deșertificării și a creșterii rezistenței la secetă.

În prezent, până la 40% din pământul lumii este degradat, impactând aproximativ 3,2 miliarde de oameni la nivel global din cauza deșertificării. În plus, previziunile sugerează că până în 2050, peste trei sferturi din populația lumii va fi afectată de secetă. Ziua Mondială a Mediului de anul acesta precede cea de-a șaisprezecea sesiune a Conferinței Părților (COP16) a Convenției Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD), care va avea loc la Riad în perioada 2-13 decembrie 2024 în Regatul Arabiei Saudite. Se preconizează că această conferință va fi cea mai mare întâlnire internațională având ca temă combaterea deșertificării.

„5 iunie 2024 este Ziua Mondială a Mediului, ziua mediului în care noi trăim, ziua naturii, a tot ce ne înconjoară, a ecosistemelor de o mare diversitate, faţă de care noi toţi trebuie să avem o atitudine plină de responsabilitate şi de bune intenţii. Noi facem parte din natură, ea este suportul vieţii noastre, ne oferă apă, aer, hrană, ne oferă tot ce avem nevoie pentru a trăi, dar, pe lângă astea, ne îmbogăţeşte sufletul cu frumuseţea ei, o frumuseţe atât de specială. Natura a fost mereu pentru noi un prieten care, necondiţionat, ne-a oferit şi ne oferă totul, toate condiţiile şi resursele necesare supravieţuirii dar, pe lângă asta, a fost şi cea mai bună variantă pentru recreere, refacere, dar şi un loc de inspiraţie cu peisaje surprinzătoare. Interdependenţa dintre oameni şi biodiversitate poate fi înţeleasă foarte uşor, deoarece noi depindem de relief, plante, păsări, animale, care la rândul lor depind unele de altele şi până la urmă existenţa lor depinde de noi. Daunele asupra mediului induse de om sunt în creștere, cu consecințe grave, cum ar fi schimbările climatice, pierderea ecosistemelor și deșertificarea terenurilor. Este de datoria noastră, ca generație actuală, să protejăm mediul și să readucem pământul și natura la starea lor naturală. Regatul Arabiei Saudite va găzdui Ziua Mondială a Mediului 2024, cu accent pe restaurarea terenurilor, deșertificare și rezistență la secetă. Restaurarea terenurilor este un pilon cheie al Deceniului Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru Restaurarea Ecosistemelor (2021-2030), un apel pentru protecția și renașterea ecosistemelor din întreaga lume, care este esențial pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. La nivel mondial în fiecare an pe data de 5 iunie se sărbătoreşte Ziua Mediului. Natura este mereu alături de noi şi ar trebui să facem mai mult pentru a o proteja, a o ocroti dar şi să ne gândim şi să reflectăm asupra a ceea ce face ea în fiecare zi pentru noi şi ce am facut noi în ziua respectivă pentru natură", se arată în comunicatul APM Olt.