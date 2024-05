Caracal: Echipamentele CT și RX vor fi puse în funcțiune

Primarul Ion Doldurea anunță punerea în funcțiune a echipamentelor CT și RX. A fost instalat aparatul radiologic Calypso F. care va asigura diagnostice de înaltă performanță pentru traumatologie, examinări de rutină sau de specialitate.

Am instalat aparatul radiologic Calypso F. care va asigura diagnostice de înaltă performanță pentru traumatologie, examinări de rutină sau de specialitate. Accesul la servicii medicale de calitate este o prioritate pentru noi. Am câștigat și implementat proiecte de modernizare și dotare cu echipamente de ultimă generație a ambulatoriului, am investit în reabilitarea termică a spitalului și în modernizarea unor secții. Ne preocupa confortul din spital si siguranța pacienților. „Vom accesa fonduri pentru un proiect de extindere a spitalului Caracal. Vom avea cinci noi săli de operații, un ATI cu echipamente de ultimă generație și un număr crescut de paturi”, declară Ion Doldurea, primarul municipiului Caracal.