Spitalul Județean de Urgență Slatina a primit premiul ESO Angels GOLD din partea Societății Europene de Stroke

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a obținut, pentru al treilea an consecutiv, premiul categoria GOLD din partea Societății Europene de Stroke, în cadrul distincțiilor ESO Angels Awards acordate pentru procedurile de tromboliză aplicate pacienților cu accidente vascular-cerebrale.

Inițiativa The Angels construiește o comunitate globală de centre și spitale pregătite pentru intervenția în cazul pacienților cu accident vascular-cerebral, lucrând în fiecare zi pentru a crește numărul de pacienți tratați în spitale și pentru a optimiza calitatea tratamentului.

Premiile ESO Angels sunt concepute pentru recunoașterea și aprecierea echipelor și persoanelor care s-au distins prin îmbunătățirea calității în practica terapeutică a accidentului vascular cerebral și furnizarea în mod constant a datelor care vor ajuta cercetarea și promovarea celor mai bune soluții în tratamentul pacienților cu AVC.

Suntem mândri că, pe parcursul ultimilor 3 ani, am atins statusul GOLD în cadrul distincțiilor ESO Angels și că am fost recunoscuți oficial pe plan internațional la conferințele anuale la care participă experți în domeniu. Această recunoaștere este rezultatul efortului echipei de neurologi a Spitalului Județean de Urgență Slatina coordonată de domnul Renică Diaconescu – medic șef al Secției Neurologie, precum și a tuturor specialiștilor implicați în diagnosticul și tratamentul accidentelor vasculare.

Pe această cale dorim să mulțumim cadrelor medicale pentru eforturile și dedicarea depuse în acordarea asistenței medicale pacienților care trec pragul Spitalului Județean de Urgență Slatina și le urăm succes în continuare!