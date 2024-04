La Slatina, vine Buliteanu la Primărie!

Ca jurnalist local, cronicar al vremurilor locului am cunoscut toți politicienii județului, dar și parveniții după funcții veniți la Olt. Mai caut și acum podul peste Dunăre, de la Corabia, scufundat în minciună, promis nouă. Cred că am găsit și soluțiile la toate cele oferite, doar în campaniile electorale de fluturii de noapte, galbeni, roșii și cum or mai fi ei…

Am văzut succese efemere, trădări inexplicabile, lovituri pe la spate și câte altele… Unul dintre politicienii locali, pe care îl urmăresc de ceva vreme este Gabriel Dima Buliteanu, ieșit din tiparul clasic, venit să se implice fără a gândi spațiul public ca o rampă de parvenire. Gabriel Dima Buliteanu a produs în opinia colectivă impresia că se poate și altfel.

A crezut și crede mai departe în oameni știind că investiția este riscantă. Nu a cedat, nu a plecat în tărâmurile promise din principiu, din loialitate față de o idee…

Acum este în fața unei victorii de etapă, de moral, mai mult pentru slătineni, decât pentru el.

Prima victorie, după trădarea istorică de acum opt ani, atunci când a fost vândut de liberalii ce se temeau să aibă primar la Slatina, este prefața pentru 9 iunie.

Da, Gabriel Dima Buliteanu este oficial candidatul românilor de AUR la Primăria Municipiului Slatina. Documentele sunt oficial, depuse, iar de aici încolo, mingea este doar la slătineni. Ei pot alege între stânga și dreapta, drumul corect spre o administrație în folosul lor. Numai al lor!

Bătălia este gata să înceapă, cei îndreptățiți să își ia orașul înapoi au acum ce alege: Gabriel Dima Buliteanu.

Vine la Primărie cu ascendentul celui ce știe să reușească, al celui capabil să pună ordinea adevărată în ceea ce înseamnă ordinea… lor.

Mi-l amintesc pe Gabriel Dima Buliteanu spunând acum ceva vreme, la microfon, în Casa de Cultură a Tineretului că un om politic este bun doar atunci când în loc de recunoștință individuală primește respectul comunității. Are și astăzi dreptate! Cum, tot astăzi, slătinenii au pe cine alege primar. Pe cel bun pentru un oraș. Pe cel bun pentru ei…