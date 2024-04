Ion-Daniel Bălănescu, un primar adevărat pentru comuna Corbu! CONTINUĂM ÎMPREUNĂ!

Sunt Ion-Daniel Bălănescu, viceprimarul comunei Corbu și candidat pentru funcția de primar la alegerile din 9 iunie 2024. De 12 ani sunt viceprimar al comunei noastre și de curând, Președintele Oganizației Locale PSD Corbu. Vârsta și experiența în administrația publică mă îndreptățesc să vin în fața dumneavoastră cu un scurt bilanț, în care vă voi prezenta realizările la care am participat, precum și planurile mele de viitor. Mulți dintre dumneavoastră mă cunosc și în calitatea de antreprenor, poziție din care am creat locuri de muncă și am exploatat suprafețe de teren ale cetățenilor comunei, relația cu aceștia fiind una dintre cele mai bune. În cadrul Primăriei Corbu am făcut echipă și am căutat, după posibilitățile financiare, să realizăm investiții importante pentru comunitate.