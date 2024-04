Tânăr, în vârstă de 25 de ani, din Balș, arestat preventiv pentru 30 de zile. Agresiv, băut la volan și sub posibila prezență a substanțelor interzise, ar fi acroșat un cap de pod pe strada Ștefan Pârșcoveanu, din comuna Pîrșcoveni

Tânăr, în vârstă de 25 de ani, din Balș, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, ieri, 21 aprilie. La data de 20 aprilie, în jurul orei 13:15, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Ștefan Pârșcoveanu, din comuna Pîrșcoveni, a avut loc un eveniment rutier. Tânărul, ar fi acroșat un cap de pod, iar la vederea echipajului de poliție, tânărul a început să manifeste un comportament violent, motiv pentru care polițiștii au procedat la imobilizarea acestuia. În urma accidentului, nu au existat victime omenești, fiind produse doar pagube materiale. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație alcoolică de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în urma testării cu aparatul DrugTest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. De asemenea, polițiștii au constatat faptul că tânărul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Sâmbătă, 20 aprilie, pe numele tânărului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, ulterior, la data de 21 aprilie, tânărul a fost prezentat Judecătoriei Balș, care a admis propunerea parchetului și a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de acesta.

„La data de 20 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș, au reținut un tânăr cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. În fapt, la data de 20 aprilie a.c., în jurul orei 13:15, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Ștefan Pârșcoveanu, din comuna Pîrșcoveni, a avut loc un eveniment rutier. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un atutoturism condus de către un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din orașul Balș, ar fi acroșat un cap de pod. În urma evenimentului rutier, nu au existat victime omenești, fiind produse doar pagube materiale. La vederea echipajului de poliție, tânărul a început să manifeste un comportament violent, motiv pentru care polițiștii au procedat la imobilizarea acestuia. Întrucât emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma testării cu aparatul DrugTest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Tânărul a fost condus la o unitate spitalicească în vederea prelevării mostrelor biologice, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei și a prezenței substanțelor în organism. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Polției Române, s-a constatat faptul că tânărul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. În urma probatoriului administrat, la data de 20 aprilie a.c., pe numele tânărului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. La data de 21 aprilie a.c., tânărul a fost prezentat Judecătoriei Balș, care a admis propunerea parchetului și a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de acesta. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pocedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis IPJ Olt.