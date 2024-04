Ion Doldurea – susținut pentru un nou mandat la Primăria Caracal

Astăzi, 20 aprilie 2024, a fost depusă la biroul electroral lista cu cele peste 5000 de semnături de susținere a candidaților propuși de PSD la alegerile locale din Caracal.

Deputatul Chesnoiu: „Îl susțin Ion Doldurea pentru funcția de primar al municipiului Caracal, un om care, prin dialog permanent și transparentă decizională, a reușit performanța să aducă cetățenii aproape de administrația orașului.”

„Am satisfacția că în Caracal, împreună cu dl. Ion Doldurea am reușit să formăm o echipă puternică capabilă să schimbe în bine orașul și să creeze solidaritate și unitate! Astăzi am depus la biroul electoral lista cu cele peste 5000 de semnături de susținere a candidaților propuși de PSD la alegerile locale din Caracal. Îl susțin Ion Doldurea pentru funcția de primar al municipiului Caracal, un om care, prin dialog permanent și transparentă decizională, a reușit performanța să aducă cetățenii aproape de administrația orașului.

Noi, cei ce locuim în Caracal, am văzut transformarea orașului în bine și ne bucurăm să întâlnim mereu pe străzile orașului un primar căruia îi pasă de comunitate și de locuitorii săi.

Împreună cu echipa de consilieri, oameni ai locului, care cunosc problemele și nevoile cetățenilor, acesta a implementat cel

mai realist și integrat program de management al orașului din ultimii 30 de ani. 9 iunie va fi ziua în care votăm la Caracal pentru Continuitate! Mult succes domnului primar Ion Doldurea! Mult succes echipei de consilieri ai PSD Caracal!”, este mesajul deputatului Adrian Chesnoiu.