Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, împreună cu deputatul Chesnoiu, au mers în teren pentru a se întalni cu cetățenii din Cartierul Dr. Marinescu

Joi, 4 aprilie, primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, împreună cu deputatul PSD, Adrian Chesnoiu, au mers în teren pentru a se întalni și discuta cu cetățenii din Cartierul Dr. Marinescu. În cadrul discuțiilor s-a vorbit despre proiectele care vor fi implementate în oraș și despre obiectivele avute în vedere pentru acest an pentru dezvoltarea Municipiului Caracal.

„Am avut bucuria să anunț semnarea, ieri, 4 aprilie, a contractului de finanțare a lucrărilor pentru restaurarea, consolidarea și dotarea Liceului „Ioniță Asan”, o unitate de învățământ de referință pentru orașului nostru”, declară edilul.

