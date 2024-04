Ion Cheroiu – Raport de activitate!

Ion Cheroiu, primarul comunei Brâncoveni – Raport de activitate.

„În decurs de 12 ani am fost în slujba dumneavoastră schimbând imaginea comunei prin cele 39 de proiecte realizate pentru comuna Brâncoveni, alături de echipa de consilieri locali ai PSD și cu suportul administrației locale. Am realizat: asfaltarea și modernizarea drumurilor din comună (11316 m), sistem de alimentare cu apă (23 de kilometri de rețea de apă și 1205 racorduri de branșamente, 2 stații de osmoză inversă pentru a îmbunătăți calitatea apei), iluminat public (450 de lămpi led economice), centrala termică școală, sediu administrativ primărie. De asemenea, au fost realizate proiecte precum achiziționarea unui microbuz pentru transportul elevilor, modernizarea școlii și celor trei grădinițe din comună, Dispensar Medical Uman Comunal nou, achiziționarea de echipamente pentru serviciul de sănătate și sistem de supraveghere video (27 camere), cât și alte proiecte necesare bunului mers al comunei. Comuna Brâncoveni a avut o promovare la nivel județean și național prin evenimente populare de succes precum Încuratul Cailor de Sân Toader, Hora satului de Paște și Festivalul Călușului Oltenesc. Aceste proiecte au avut ca rezultat o administrație publică locală transparentă și funcțională, îmbunătățirea infrastructurii comunale și a serviciilor publice, precum și sprijinirea comunității locale. Prioritatea noastră a reprezentat investițiile din sectoare precum educație, sănătate și infrastructură, având un impact pozitiv asupra locuitorilor comunei Brâncoveni. În anul 2024, comuna Brâncoveni continuă să se dezvolte, am primit finanțare pentru realizarea sistemului de canalizare și asfaltarea tuturor străzilor, iar administrația locală este foarte implicată în realizarea proiectelor asumate. Promisiunile făcute au fost îndeplinite prin fapte, nu doar cu vorbe. Rolul meu a fost mereu de a reprezenta interesele locuitorilor și de a transforma solicitările acestora în proiecte de dezvoltare durabile, prin programul de dezvoltare care include proiecte noi, necesare. Continuăm să lucrăm pentru binele comun al comunei Brâncoveni, pentru dezvoltare, cu implicare și respect”.